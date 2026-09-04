El Tribunal de Apelaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó una decisión este viernes que impacta de lleno en la Fórmula 1: le quitó el podio que le habían restituido a Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco. El francés, que había cruzado la meta en tercer lugar, había sido castigado por un error de medición y había caído al séptimo lugar. Si bien días más tarde le devolvieron su lugar en el tercer peldaño del podio, el reclamo de otras escuderías derivó en que nuevamente sea empujado al 7° puesto.

"El equipo expresa su decepción y frustración por el fallo emitido por la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026. Si bien no estamos de acuerdo con la decisión, y seguimos sosteniendo firmemente que el auto n.º 10 no excedió el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento durante la carrera, el equipo reconoce la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia celebrada en París", expresó Alpine en un comunicado.

Impacto en la F1: le quitaron el podio a Gasly y Alpine pierde puntos clave

"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que hemos sido sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en seguir mejorando su desempeño en la pista y se mantiene en una contienda por el campeonato reñida y muy competitiva. Este resultado no desalentará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos antes de que termine la temporada", agregaron.

El impacto en el Campeonato de Constructores

El detalle es que esta decisión impacta de lleno en la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores: Alpine perderá 9 puntos y Racing Bulls sumará 4 unidades porque Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperarán un puesto cada uno para quedar quinto y sexto, respectivamente.

En ese contexto, los de Enstone contabilizan ahora 54 puntos en el sexto lugar y Racing Bulls suma 70 puntos. La brecha, antes de Monza, era de tres puntos entre ambos equipos pero con esta decisión pasará a ser de 16 unidades de distancia.

En cuanto al Campeonato de Pilotos, Gasly continuará décimo con 35 puntos (tenía 44 al arribar a Monza): Arvid Lindblad, ahora con 25 unidades, figura 11°. Liam Lawson, que está 9°, pasará a tener 51 puntos.

El origen de la controversia en Mónaco

Gasly cruzó la meta en el tercer lugar el 7 de junio, pero sufrió dos sanciones que no cumplió y apenas cruzó la línea de meta cayó drásticamente al séptimo lugar. Entre los pilotos que también sufrieron penalizaciones por exceder el límite de velocidad en el pit lane están Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell, pero a diferencia del francés ellos sí cumplieron en carrera la sanción.

Alpine elevó un reclamo apenas concluyó la carrera y la FIA le dio administrativamente el podio a Gasly el 12 de junio. Ahora, 84 días después, se lo quitaron nuevamente. De esta manera, el Gran Premio de Mónaco culminó con el italiano Kimi Antonelli como ganador y el podio lo completaron Lewis Hamilton e Isack Hadjar.

El comunicado de la FIA y la decisión del Tribunal

En el comunicado que difundió la FIA para confirmar la sanción, dieron detalles de cómo funciona esta cámara de apelaciones: "La Corte Internacional de Apelaciones (ICA), elegida por la Asamblea General de la FIA, es la instancia de apelación definitiva para el automovilismo internacional y opera de manera independiente de la FIA. Se encarga de resolver disputas relacionadas con los estatutos, normas, reglamentos y actividades de la FIA, garantizando la imparcialidad y la igualdad de trato".

El Tribunal, tras haber escuchado a las partes y examinado sus alegaciones, decidió declarar admisibles los recursos presentados por McLaren y Red Bull, concederlos y anular las decisiones que habían restituido el podio a Gasly. De esta manera, las dos sanciones de cinco segundos impuestas al piloto francés se mantienen.

La tabla de Constructores tras el fallo

Con esta decisión, la tabla del Campeonato de Constructores quedó de la siguiente manera:

Mercedes: 425 puntos

425 puntos Ferrari: 338 puntos

338 puntos McLaren: 265 puntos

265 puntos Red Bull: 189 puntos

189 puntos Racing Bulls: 70 puntos

70 puntos Alpine: 54 puntos

54 puntos Haas: 21 puntos

21 puntos Audi: 16 puntos

16 puntos Williams: 11 puntos

11 puntos Aston Martin: 3 puntos

3 puntos Cadillac: 0 puntos

La decisión de la FIA genera un escenario más complejo para Alpine en su pelea por el quinto puesto, mientras Racing Bulls se consolida en esa posición con una ventaja que parece cada vez más difícil de remontar para el equipo francés.