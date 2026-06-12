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PRESENCIA ARGENTINA

El argentino Facundo Tello Figueroa debutó y fue el primero en aplicar una nueva regla

En el empate entre Canadá y Bosnia, el bahiense hizo su estreno en su segunda cita mundialista.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 20:57
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Facundo Tello debutó en el Mundial y aplica nueva regla de fútbol

El bahiense Facundo Tello Figueroa debutó esta tarde de viernes en su segundo Mundial, en el empate entre el anfitrión Canadá y Bosnia Herzegovina, por la primera fecha del Grupo B de la cista mundialista que comenzó ayer jueves.

El bonaerense, de buena actuación, se transformó en el primer juez en aplicar la nueva regla de cinco segundos para reponer un lateral. A los 56 minutos, el juez surgido en la Liga del Sur le cedió la pelota la local luego de que un jugador bosnio se demorara en sacar del costado, pasándole automáticamente la posesión a su rival.

Más allá de esto, el juego comenzó con ventaja para Bosnia, que inició ganando con gol de Jovo Lukic, a los 21 minutos.

Luego, el dueño de casa igualó por intermedio de Cyle Larin, quien marcó a los 78 para que los canadienses sumen su primer punto en la historia de los mundiales.

 

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