Facundo Tello debutó en el Mundial y aplica nueva regla de fútbol

El bahiense Facundo Tello Figueroa debutó esta tarde de viernes en su segundo Mundial, en el empate entre el anfitrión Canadá y Bosnia Herzegovina, por la primera fecha del Grupo B de la cista mundialista que comenzó ayer jueves.

El bonaerense, de buena actuación, se transformó en el primer juez en aplicar la nueva regla de cinco segundos para reponer un lateral. A los 56 minutos, el juez surgido en la Liga del Sur le cedió la pelota la local luego de que un jugador bosnio se demorara en sacar del costado, pasándole automáticamente la posesión a su rival.

Más allá de esto, el juego comenzó con ventaja para Bosnia, que inició ganando con gol de Jovo Lukic, a los 21 minutos.

Luego, el dueño de casa igualó por intermedio de Cyle Larin, quien marcó a los 78 para que los canadienses sumen su primer punto en la historia de los mundiales.