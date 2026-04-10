San Lorenzo empieza a calentar el clima electoral. De cara a los comicios que se celebrarán en mayo, una de las agrupaciones que buscará conducir el club dio el primer paso formal: Movete Boedo Movete presentó su lista de candidatos y dejó en claro cuáles serán sus principales ejes de gestión.

El acto se llevó a cabo el 9 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, donde Manuel Agote, candidato a presidente, encabezó la presentación junto a su equipo de trabajo. Allí no solo oficializaron a los 20 integrantes de la lista, sino que también delinearon el rumbo que pretenden para el futuro del Ciclón.

“El compromiso es con la situación actual del club. Queremos ofrecer una propuesta seria y responsable, que pueda dar respuesta a la crisis y generar un cambio de fondo”, sostuvo Agote durante su exposición, marcando el tono de campaña.

Entre las principales propuestas, la agrupación puso el foco en tres pilares clave. El primero: auditorías integrales para conocer con precisión el estado económico, institucional y deportivo de San Lorenzo. El segundo: avanzar con un concurso de acreedores que permita ordenar el pasivo y transparentar las deudas. Y el tercero: generar recursos genuinos a partir del crecimiento de socios y la valorización de la marca del club.

Además, el espacio hizo especial hincapié en la necesidad de recuperar la credibilidad, tanto hacia adentro como hacia afuera, y en restablecer un funcionamiento institucional que, según plantean, hoy se encuentra deteriorado.

La reconstrucción del fútbol profesional también aparece como una prioridad dentro del proyecto, en un contexto donde el rendimiento deportivo viene siendo irregular y forma parte de las preocupaciones centrales del mundo azulgrana.

“Esta lista está armada poniendo a San Lorenzo por encima de cualquier interés personal o sectorial”, remarcó Agote, quien aseguró que cuentan con un equipo preparado para asumir el desafío de conducir el club en un momento complejo.

Con el calendario electoral en marcha, el tablero político en Boedo empieza a moverse. Y mientras se esperan definiciones de otros espacios, la carrera por el futuro de San Lorenzo ya tiene a uno de sus protagonistas en pista.