Por el Grupo D de la Copa Sudamericana, San Lorenzo visita desde la 19hs en el Defensores del Chaco a Deportivo Recoleta. El Ciclón llega de un buen triunfo y busca confirmar su momento en Paraguay.

EL elenco que dirige Gustavo Álvarez viene de ganarle como local ante Estudiantes por 1-0, logro que lo dejó en la pelea por un lugar entre los 8 clasificados del Grupo A del Torneo Apertura (9no con 17 unidades) Ahora en Sudamericana buscará un resultado positivo clave pensando en la clasificación, ya que en el grupo tiene en la pelea al Santos de “Ney”.

Para este juego, dos dudas en el inicial: en la zaga central está Jhohan Romaña con molestias o Guzmán Corujo, mientras que en ataque volvería Vietto de su sobrecarga; en el caso de que no esté, su lugar sería ocupado por Barrios o Auzmendi.

En frente estará el Deportivo Recoleta, quien hace su debut absoluto en competencias Conmebol y que tiene historias particulares; pasó gran parte de su vida en el ascenso paraguayo, logrando ascender a primera en el 2024, logrando clasificar en el 2025 a la sudamericana. En el Torneo de su país, está 8vo con 19 puntos,

EL Ciclón tiene un saldo parejo con equipos paraguayos, en dicho país disputó ocho juegos donde consiguió tres triunfos, un empate, y cayó en cuatro oportunidades. En su último juego, le ganó 2-0 a 12 de Octubre por la misma competencia, en 2021.

Probables formaciones:

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del Partido:

Estadio: Defensores del Chaco.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Hora: 19.00.

TV: ESPN.