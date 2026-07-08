Luego de un semestre en el que perdió la titularidad por primera vez en 9 años, Franco Armani podría finalizar su ciclo en River. El arquero de 39 años estaría cerca de salir de Núñez luego de su llegada en 2017 y retornar a un viejo conocido: Atlético Nacional es el equipo que avanza para lograr su vuelta en este mercado de pases.

Tras lo que fue un semestre marcado por una tendinitis en el tendón de Aquiles, Armani perdió por primera vez la titularidad desde su llegada, puesto que fue ocupado por Santiago Beltrán. Desde entonces, los llamados entre su representante y Colombia se han intensificado. El arquero oriundo de Casilda estuvo en Atlético Nacional por siete temporadas, entre 2010 y 2017, momento en el que recibió el llamado de Marcelo Gallardo para sumarse a River, y, al igual que con el Millonario, logró levantar la Copa Libertadores en 2016 siendo una de las grandes figuras de aquel equipo.

A los 39 años, Armani estaría cerca de un retorno a Atlético Nacional.

El contrato que une al Millonario con Armani es hasta diciembre de este 2026 y por lo pronto no recibió propuestas formales para renovarlo. Vale decir que tampoco llegó una propuesta a Núñez del conjunto colombiano para que el Pulpo retorne a Medellín, pero el flamante técnico del Verde de la Montaña, Lucas González, con pasado en Central Córdoba en nuestro fútbol, pretende que el arquero se sume a su plantel para reforzar la valla. Por su parte, Eduardo Coudet lo considera un referente del vestuario y espera mantenerlo dentro del plantel.