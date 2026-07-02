River volvió a dar un golpe fuerte en el mercado de pases. Cuando parecía que la búsqueda de refuerzos estaba enfocada en otras posiciones, la dirigencia avanzó con decisión y logró concretar el regreso de Rafael Santos Borré, uno de los delanteros más importantes de la historia reciente del club.

El atacante colombiano alcanzó un acuerdo para desvincularse de Inter y en las próximas horas llegará a Buenos Aires para realizar la revisión médica y firmar un contrato que lo unirá nuevamente a la institución de Núñez por las próximas tres temporadas.

La operación se cerró por una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares, una inversión que refleja la confianza que River deposita en un futbolista que ya sabe lo que significa rendir bajo la exigencia del club.

Borré dejó una huella profunda durante su primera etapa. Disputó 149 partidos y convirtió 55 goles, transformándose en uno de los máximos referentes ofensivos de aquellos años. Su entrega, movilidad y capacidad para aparecer en los momentos importantes lo convirtieron en un jugador muy querido por los hinchas.

Tras su salida en 2021, el colombiano continuó su carrera en Europa y Sudamérica, sumando experiencia en distintas ligas y manteniendo vigencia en el alto nivel competitivo.

Ahora regresa con 30 años y una trayectoria mucho más completa. En River consideran que puede aportar liderazgo, experiencia y una cuota goleadora fundamental para un equipo que busca ser protagonista en cada competencia.

Además, Eduardo Coudet suma una variante de jerarquía para un ataque que necesitaba reforzarse. El entrenador contará con un delantero que conoce el club, entiende la presión de vestir la camiseta millonaria y llega con el objetivo de volver a dejar su marca.

En Núñez la expectativa crece. El regreso de Borré no sólo representa la llegada de un refuerzo importante, sino también el retorno de un futbolista que supo ganarse un lugar en la memoria de los hinchas. Y que ahora buscará escribir un nuevo capítulo con la banda roja sobre el pecho.