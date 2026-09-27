El arquero de la República de Irlanda, Gavin Bazunu, ha ratificado en un comunicado que no disputará el encuentro de este domingo entre su país e Israel que se va a disputar en Debrecen (Hungría) en el marco de la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA.

Qué dice el comunicado de Gavin Bazunu

En su comunicado que se difundió en sus redes sociales, expresó que "representar a mi país lo es todo para mí. Siento el máximo respeto por cada uno de mis compañeros de equipo, por el seleccionador, por su cuerpo técnico y por el pueblo irlandés. Sin embargo, he tomado una decisión que no he asumido a la ligera. Soy un hombre de fe firme e intento, en la medida de lo posible, ser una persona de carácter y principios. Por ello considero que sería un error participar en los próximos partidos contra Israel".

Y luego agregó que "mi decisión se basa exclusivamente en mi convicción personal de que matar a personas inocentes está mal. Es importante señalar que mi postura no va en contra del pueblo israelí ni de la comunidad judía, sino de las atrocidades que se cometen en la región. En la vida hay pocas ocasiones en las que se tiene la oportunidad de defender algo más importante, y creo firmemente que esta es una de ellas".

La situación provocó que Irlanda no realizara este sábado el entrenamiento previsto en el estadio Nagyerdei de Debrecen. Los jugadores permanecieron reunidos durante horas con el seleccionador, Heimir Hallgrímsson, y su cuerpo técnico para analizar qué decisión tomar a nivel global. Al final, la selección irlandesa vestirá brazaletes negros en solidaridad con "todas las vidas perdidas en Gaza".

El conflicto venía gestándose desde los últimos días, incluso fuera del fútbol con numerosos deportistas irlandeses pidiendo que no se llevara a cabo el partido. Dentro del vestuario existen distintas opiniones sobre los partidos contra Israel y algunos internacionales han expresado su incomodidad con tener que disputarlos.

La posición de Bazunu, arquero del Bolton Wanderers, supone un nuevo escenario, ya que ahora existe la posibilidad de que otros jugadores decidan no participar. La Federación Irlandesa de Fútbol, por su parte, mantiene que los encuentros deben celebrarse, después de haber descartado previamente la opción de un boicot.

Irlanda se medirá a Israel este domingo en Debrecen y volver a jugar contra el mismo rival el próximo 4 de octubre en Serbia. La Federación ya había advertido de que cancelar los partidos podría provocar importantes pérdidas económicas y posibles consecuencias deportivas.

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