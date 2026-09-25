Con el deber de volver a ser, Italia puso en marcha su campaña en la UEFA National League con una derrota de local ante Bélgica por 2 a 0, dejando las cosas aún más cuesta arriba desde el arranque del nuevo ciclo de Roberto Mancini en el banco de suplentes.

Tras ver la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva a través de la TV, la Azzurra renovaba expectativas con la vuelta del exdelantero a la conducción de un combinado en crisis. Sin embargo, enfrente tuvo a un gran rival que no tuvo contemplaciones y a los 20 minutos ya le ganaba 1 a 0.

Mika Godts encabezó un gran contraataque que terminó con un doble amague dentro del área antes de definir ante Gianluigi Donnarumma.

La definición de la noche romana llegó a los 24 del complemento, de nuevo en contragolpe, pero esta vez con una definición precisa desde afuera el área de Dodi Lukébakio, con muchas libertades para controlar y perfilarse ante la última línea local a sólo diez minutos de su ingreso desde el banco de suplentes.

La próxima fecha del Grupo en la Liga A tendrá a Italia visitando a Turquía el lunes, mientras que Bélgica será local ante Francia.