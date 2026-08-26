Racing encontró una nueva manera de llevar la pasión por el club a la mesa, aunque esta vez el menú vino acompañado de una cifra que generó más de una digestión difícil. La dirigencia académica lanzó una nueva edición del “Asado en el Cilindro”, una experiencia exclusiva para socios que se realizará este viernes 28 de agosto desde las 20, pero el precio de $250.000 por persona rápidamente quedó en el centro de la escena.

La propuesta busca ofrecer algo diferente a una jornada tradicional de partido: que los socios puedan recorrer el estadio Presidente Perón, conocer algunos de sus rincones más emblemáticos y disfrutar de una cena dentro del mítico Cilindro de Avellaneda.

El programa contempla un recorrido por el Recinto de Honor, ubicado en el anillo interno del estadio, además del ingreso al campo de juego. Como cierre, los participantes compartirán un asado y tendrán la presencia de invitados sorpresa, junto con beneficios y descuentos en Locademia, la tienda oficial de Racing.

Cuál es el precio del Asado en el Cilindro para los socios de Racing

Hasta ahí, una experiencia pensada para acercar a los hinchas a uno de los lugares más importantes de su vida futbolera. El problema apareció cuando se conoció el precio: $250.000 por persona.

La cifra generó rápidamente repercusión en redes sociales, donde varios simpatizantes cuestionaron el valor de una actividad destinada exclusivamente a los socios. El concepto de “vivir el club desde adentro” quedó así atravesado por una pregunta mucho más terrenal: ¿cuánto cuesta sentarse a comer un asado en el Cilindro?

La ironía no tardó en aparecer entre los hinchas, que rápidamente convirtieron el precio en uno de los principales temas de conversación. En Avellaneda, esta vez, el asado viene con una experiencia premium y un valor que no parece apto para todos los bolsillos.

La iniciativa, además, aparece en un contexto de sensibilidad alrededor de la conducción de Diego Milito, que en las últimas semanas recibió cuestionamientos desde distintos sectores de la tribuna por el presente deportivo e institucional de Racing.

De todas maneras, el club estableció una alternativa para quienes quieran participar sin pagar el valor completo. Una parte de los lugares disponibles será sorteada a través de las redes sociales de Socios Racing Club, mientras que el resto podrá adquirirse mediante la plataforma oficial de venta de entradas.

El encuentro tendrá lugar en el complejo ubicado sobre Pasaje Corbatta 520, donde se encuentra el estadio y distintas dependencias de la institución.

La propuesta apunta a ofrecer una experiencia distinta y generar un vínculo más cercano entre Racing y sus asociados. Pero, al menos por ahora, la discusión pasó de la cancha a la parrilla y tiene un protagonista indiscutido: los $250.000 que cuesta el asado académico.

Porque sí: comer un asado en el Cilindro ya no es solamente una cuestión de hambre, pasión y amigos. También parece requerir una billetera a la altura de la ocasión.