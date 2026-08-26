La vida de Cami Homs parece haber tomado un rumbo muy diferente al que atravesó durante su conflictiva separación de Rodrigo De Paul. Mientras ambos rehacieron sus vidas, sus hijos quedaron en el centro de una familia ensamblada que también tiene como protagonista a José Sosa, actual pareja de la modelo. Ahora, una particular situación relacionada con el fútbol volvió a ponerlos a todos en escena.

El episodio ocurrió cuando Rodrigo De Paul decidió compartir un momento con su hijo Bautista y lo llevó a ver un partido de Racing ante Boca en Avellaneda. El futbolista, reconocido hincha de la Academia, esperaba que el pequeño acompañara la jornada con entusiasmo y hasta intentó tentarlo con una camiseta del club. Sin embargo, la respuesta del niño terminó siendo completamente inesperada.

Bautista no quiso ponerse la camiseta de Racing y dejó en claro que ya tiene una identificación futbolística muy distinta. El menor es hincha de Estudiantes de La Plata, una pasión que habría adoptado en gran parte por la influencia de José Sosa, histórico referente del Pincha y pareja de su mamá. La situación generó todo tipo de reacciones entre quienes siguen la vida de la familia.

La elección del club tampoco sería algo reciente. Durante el festejo por los cinco años de Bautista, la temática elegida para la celebración estuvo relacionada con Estudiantes, incluyendo una torta con los colores del equipo platense. De esta manera, quedó expuesta la particular dinámica familiar: mientras su papá es fanático de Racing, el pequeño parece haber elegido otro camino futbolístico.

En las redes sociales, la escena fue tomada con humor y muchos usuarios imaginaron la reacción de Cami Homs frente a lo ocurrido. “Cami homs debe estar descostillándose de la risa, no se quiso poner la de Racing”, escribió una persona, mientras que otra comentó: “Se caga de risa el pendejo cuando le muestra la de Rasin. Crack”. “El wachin es pincha igual, no hay vuelta atrás”, sumó otro usuario.

Pero esta no es la primera vez que una situación familiar genera especulaciones alrededor de Cami Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. A comienzos de 2026, el nacimiento de Aitana, hija de Homs y José Sosa, provocó una enorme repercusión en redes sociales debido a la elección del nombre de la bebé.

Nuevo conflicto en puerta

El nombre fue relacionado por algunos usuarios con una mujer llamada Aitana, mencionada en versiones sobre el pasado sentimental de Sebastián Yatra y Tini Stoessel. La especulación dio lugar a comentarios como: “¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Acaso es una venganza a Tini” y “¿No había otro?”. Sin embargo, Cami Homs nunca confirmó esa interpretación.

Con el paso del tiempo, la modelo consolidó su relación con José Sosa y formó junto a él una familia ensamblada en la que Francesca, Bautista y la pequeña Aitana comparten buena parte de su vida cotidiana. Ahora, la elección futbolística de Bautista volvió a generar comentarios y, aunque todo fue tomado con humor, dejó una curiosa postal: el hijo de Rodrigo De Paul parece haber elegido al Pincha por encima de Racing.