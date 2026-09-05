Francisco Cerúndolo dio el gran batacazo de la tercera ronda del US Open 2026 al eliminar al máximo favorito local, Taylor Fritz. Luego de esta victoria, el mejor tenista argentino se clasificó a los octavos de final del último torneo de Grand Slam de la temporada y ya tiene cuadro confirmado para lo que viene.

El próximo rival del nacido en Buenos Aires, de 28 años, será Alexander Blockx. El belga viene de derrotar a otro favorito de importancia como Flavio Cobolli por 6-7 (4), 6-3, 6-0 y 6-3. El historial entre ambos consta de un solo partido, donde el europeo lleva la ventaja con un único triunfo. El mismo sucedió en el Masters 1000 de Madrid de esta temporada, por 7-6 (8) y 6-2.

Quien se clasifique a los cuartos de final del US Open 2026, se verá las caras con alguno de estos cuatro jugadores: Jakub Mensik, Learner Tien, Benjamin Bonzi o Karen Khachanov. De entre todos ellos, solamente el ruso sabe lo que es meterse entre los ocho mejores de este Grand Slam. Para el resto, sería la primera vez en la susodicha ronda.

El cuadro de Francisco Cerúndolo en el US Open 2026

Octavos de final: Alexander Blockx (BEL, N°34)

Las hipótesis: a quiénes podría enfrentar Cerúndolo

Cuartos de final: Karen Khachanov, Jakub Mensik, Learner Tien o Benjamin Bonzi

Semifinal: Michael Zheng, Arthur Gea, Zizou Bergs, Botic Van de Zandschulp, Alexander Zverev, Alejandro Tabilo, Luciano Darderi o Dane Sweeny

Final: Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Alex Michelsen, Tomás Etcheverry, Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz o Tommy Paul

"Fran" Cerúndolo jugará la Copa Davis en Neuquén

La inédita serie de Copa Davis que se jugará 19 y 20 de septiembre, donde el seleccionado nacional argentino disputará frente a Turquía la eliminatoria correspondiente al Grupo Mundial I en las instalaciones del Estadio Ruca Che emplazado en el barrio San Lorenzo de la capital neuquina en lo que marcará el desembarco del tradicional torneo en suelo patagónico por primera vez en la historia.

En singles, el equipo será liderado por Francisco Cerúndolo (25° del ranking mundial), quien acumula 11 participaciones coperas y atraviesa su mejor temporada: ganó el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen's sobre césped y logró su clasificación a los octavos de final del US Open 2026, el último torneo de Grand Slam de la temporada 2026.

Cabe recordar, que el capitán del equipo argentino, el rafaelino Javier Frana, dio a conocer la nómina oficial de tenistas convocados hace un par de días atras. La lista de la Selección Argentina de Tenis está conformada además de Francisco Cerúndolo que estará acompañado por Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

El cruce de Copa Davis definirá una plaza hacia las instancias eliminatorias de los Qualifiers 2027 y representa la posibilidad de alcanzar el triunfo número 100 del conjunto nacional en la historia del certamen internacional. La actividad comenzará el sábado 19 de septiembre desde las 12 con dos partidos de singles, mientras que el domingo 20 la jornada se iniciará a las 11 con el choque de dobles y los cruces individuales restantes.