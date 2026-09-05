Francisco Cerúndolo escribió una de las páginas más importantes de su carrera en Nueva York. El argentino protagonizó una remontada inolvidable frente al estadounidense Taylor Fritz, número 10 del mundo, lo derrotó por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 y se metió por primera vez en su carrera en los octavos de final del US Open.

Parecía que la historia estaba escrita después de los dos primeros sets. Fritz, respaldado por su público y con la potencia que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del circuito, se quedó con los dos primeros parciales por 6-3 y 6-4 y dejó a Cerúndolo contra las cuerdas.

Pero el argentino no se rindió. Cuando más complicada estaba la noche neoyorquina, apareció la mejor versión de Francisco. Empezó a encontrar respuestas, sostuvo los intercambios largos y consiguió cambiar por completo el desarrollo del partido. El tercer set fue el punto de quiebre: se lo llevó 6-3 y empezó a construir una remontada que, hasta ese momento, parecía casi imposible.

Fritz sintió la presión y Cerúndolo aprovechó cada oportunidad. El cuarto parcial volvió a quedar en manos del argentino, esta vez por 6-4, y todo quedó igualado. Después de más de tres horas de una batalla de enorme intensidad, el partido se definió en un quinto set en el que ya no había margen para cometer errores.

Y allí volvió a aparecer el argentino. Cerúndolo mantuvo la cabeza fría, soportó la presión de jugar contra uno de los favoritos locales y terminó imponiéndose nuevamente por 6-4. Del 0-2 al 3-2 en sets. De estar al borde de la eliminación a celebrar una victoria que quedará para siempre en su carrera.

El festejo fue inmediato y tuvo un condimento especial en las tribunas. Su entrenador, el chileno Nicolás Massú, vivió cada punto con enorme intensidad y terminó celebrando junto al equipo la hazaña conseguida por su dirigido. La familia de Cerúndolo también acompañó el momento desde las gradas y fue testigo privilegiado de una noche que difícilmente olvidará.

La victoria tuvo además un valor especial por el contexto. Cerúndolo había llegado a Nueva York buscando recuperar confianza después de sus eliminaciones tempranas en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. En el US Open, sin embargo, encontró rápidamente su mejor versión.

En primera ronda había superado al austríaco Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5. Después llegó una batalla maratónica frente al alemán Jan-Lennard Struff, a quien derrotó por 5-7, 7-6 (7), 4-6, 6-3 y 6-3 para alcanzar por primera vez la tercera ronda del torneo.

Y allí esperaba Fritz, un rival que llegaba encendido y con el respaldo de jugar en casa. El estadounidense había aplastado a Darwin Blanch en su debut y luego había protagonizado otra contundente victoria frente al italiano Mattia Bellucci. Todo parecía indicar que Cerúndolo tendría una misión casi imposible.

Pero el argentino volvió a desafiar los pronósticos.

Después de más de tres horas y media de tenis, cinco sets y una remontada de película, Cerúndolo levantó los brazos en el cemento de Nueva York. El número 25 del ranking mundial ya está entre los 16 mejores del US Open y, por primera vez en su carrera, jugará los octavos de final de uno de los cuatro grandes.

Argentina vuelve a tener un protagonista en la segunda semana de un Grand Slam. Y esta vez, Cerúndolo llegó hasta allí después de una hazaña que empezó con un 0-2 y terminó con un festejo que retumbó en todo Nueva York.