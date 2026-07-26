Desmienten audio viral: Tapia no pidió entregar la final

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 derivó en múltiples contenidos virales que sostienen que la Selección albiceleste “tenía prohibido ganar” o que el partido fue “entregado”. En este contexto, circula en redes sociales un supuesto audio de WhatsApp atribuido al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, donde se afirma que Argentina habría “entregado el partido” para evitar una supuesta sanción de 10 años por la exhibición de la bandera de las Islas Malvinas en la semifinal contra Inglaterra.

Sin embargo, esto es falso: la voz del audio no coincide con la de Tapia y, por ende, no es él quien habla. Tampoco hay registros de que el dirigente haya hecho esas declaraciones. Por otro lado, hasta el momento no existen evidencias que respalden las afirmaciones del contenido viral.

La voz del audio viral no es la de “Chiqui” Tapia

En la nota de voz, un hombre afirma: “Sergio, tenías razón, te tengo que dar la derecha. Saltó lo que pasó. Escucha bien. Hay una denuncia formal de Inglaterra por la bandera que pusieron cuando terminó el partido, y la FIFA en el estatuto dice que cualquiera que forme parte de una delegación deportiva y haga una manifestación religiosa o política queda desafectado y con una suspensión de 10 años para los mundiales”.

Además, se le escucha decir que la FIFA le habría dicho a Argentina “que entregue el partido” y que, por “orden de Messi”, se le pidió a la Selección “perder el partido para que Argentina no fuera suspendida por 10 años para los mundiales”. Pero la voz del audio viral no es la de Tapia, tal como puede comprobarse al escuchar entrevistas del dirigente con medios de comunicación.

Además, el presidente de la AFA utiliza con frecuencia sus redes sociales oficiales y sube videos donde se le escucha hablando. El último 13 de julio, por ejemplo, Tapia difundió un reel preparando el “último asado de Kansas para la selección” en la previa de la semifinal del Mundial.

No hay pruebas de lo que afirma el contenido

Al 26 de julio de 2026, no hay pruebas que respalden las afirmaciones sobre que Argentina habría “entregado” la final del Mundial 2026 para evitar una supuesta sanción por la exhibición de la bandera de las Islas Malvinas.

Durante todo el Mundial 2026 circularon narrativas opuestas, primero, desde distintos países, se afirmaba que la FIFA favorecía sistemáticamente a Argentina mediante el arbitraje, el VAR o decisiones de Gianni Infantino. Tras la derrota, el relato cambió de signo: para algunos usuarios, ahora Argentina había sido perjudicada deliberadamente.

La págima www.chequeado.com verificó varias de esas afirmaciones y encontró que carecían de evidencia o eran directamente falsas.