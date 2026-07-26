Tras viralizarse un video donde se observó el Ford Mustang de Turismo Carretera de Juan Pablo Gianini transitando un tramo de ruta, el tema tomó relevancia en el mundo TC. Es que desde 2008 está prohibido realizar ensayos fuera de autódromos habilitados (actualmente el de La Plata) y con previa autorización. Es por eso que la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo de Carretera) atendió el tema y aplicó sanción económica y deportiva para el piloto de Salto, que es vocal titular de la entidad.

El material que trascendió mostraba el auto de Gianini haciendo una “tirada” sobre un tramo de la ruta Provincial N°31 cercana a Salto. La CAF lo multó con 10 millones de pesos, mientras que en materia deportiva deberá largar último en la próxima serie que participe (no será en San Juan porque es una carrera especial sin series).

Según trascendió, el piloto de Ford apelará la sanción y presentará pruebas que demostrarían que no hizo una prueba, sino que tuvo que ver con una producción audiovisual relacionada a su empresa. Lo curioso es que, siendo miembro de la comisión directiva de la ACTC y teniendo contacto directo con la CAF, el piloto de Ford no haya presentado a tiempo estas pruebas que esclarezcan el origen del video que se hizo público una semana antes que se expida el ente fiscalizador.

Gianini, que se reincorporó al TC este año, probó su Ford Mustang de TC el 20 de mayo en La Plata

Las pruebas en ruta están prohibidas desde 2008

Las tiradas en ruta están prohibidas desde enero de 2008 cuando la ACTC envió un comunicado en el que resaltaba que “prohíbe y no avala, ni se responsabiliza por las pruebas que se realicen en ruta abierta. Dichos ensayos o entrenamientos se deben realizar sin excepción alguna en los circuitos habilitados”. El reglamento actual, simplemente advierte que “las pruebas libres se deberán realizar únicamente en el autódromo de La Plata”.

Sin embargo, les costó ponerle fin a esta práctica habitual en el automovilismo local (extendida a los zonales), algo que se desterró ya hace bastante tiempo. Aunque hubo algunos casos aislados, que no tuvieron que ver con testar autos sino con acciones sociales, como el caso de Germán Todino en 2019 cuando corría en TC Pista e hizo “tiradas” en las rutas cercanas a Rivera con el Ford campeón del TC Mouras, ante sus coterráneos. En esa oportunidad, el joven piloto fue multado por la CAF.

El comunicado de la CAF sobre el caso Gianini

“Luego de examinar imágenes aportadas a esta CAF, y comprobando que las mismas corresponden al piloto de TC Juan Pablo Gianini, realizando pruebas prohibidas reglamentariamente en rutas públicas nacionales o provinciales, fuera de los autódromos habilitados, esta CAF resuelve: Aplicar la multa de pesos diez millones, que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC dentro de los 30 días de notificado, a la Fundación Favaloro”.