En una presentación desarrollada en sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), el equipo Alpha 54 Racing confirmó la incorporación de los pilotos argentinos Thiago Palotini y Federico Díaz Quaglia para su programa en la Fórmula 4 marcando un paso en su proyecto de desarrollo internacional.

El ACA es el sponsor principal de la escudería, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e YPF en uno de los campeonatos formativos más exigentes y competitivos del automovilismo mundial. Se trata de un proyecto integral, marcando un hito para el país, que vuelve a tener presencia como sponsor en un equipo europeo luego de 50 años, cuando formaron en Europa el equipo de Fórmula 2 con Carlos Reutemann como piloto y que acompañaron Benedicto Caldarella y Carlos Ruesch, logrando el ascenso del santafesino a la Fórmula 1.

Con una estructura propia ya operativa y su participación en la Fórmula 4 italiana, Alpha 54 Racing será un puente entre Argentina y Europa dentro del automovilismo formativo, abocado al desarrollo de pilotos. El equipo, con base en Faenza (Italia), fue fundado por los cordobeses Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, ex miembros de la Fórmula 1, hasta el año pasado en Racing Bulls.

Con respecto a los pilotos seleccionados, Thiago Palotini llega tras una destacada trayectoria en karting, donde obtuvo títulos en IAME y Rotax Argentina, además del campeonato Sudamericano Rotax, sumando también experiencia internacional.

Por su parte, el cordobés Federico Díaz Quaglia inició su carrera deportiva en 2022 y mostró una rápida progresión, con títulos en karting a nivel provincial y nacional. En 2025 dio el salto a los monopostos, destacándose en la Fórmula R-Plus cordobesa y la Fórmula Nacional Argentina, para luego saltar a la Fórmula 4 brasileña, que utilizar autos iguales a los que manejará en Italia.

De la presentación participaron el presidente del ACA, César Carman, los Team Owners de Alpha 54, Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, y el secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián Turnes.

También estuvieron presentes el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, Eduardo Baca, el Manager y Sporting Director de Alpha 54, Eric Borsani, y los dos pilotos argentinos seleccionados.

La presencia del Automóvil Club Argentino acompañando a Alpha 54 refuerza su compromiso con el desarrollo de pilotos nacionales y su inserción en el automovilismo internacional, apoyando a una nueva generación en su camino hacia las categorías superiores.

El presidente del ACA, César Carman, aseguró que con este equipo la institución reafirma su convicción histórica de promover el automovilismo en todas sus formas y de apoyar a los pilotos para que la bandera argentina flamee en lo más alto en todas las competencias internacionales.

“Hoy renovamos una tradición del Club de estar y servir de trampolín para impulsar a los jóvenes pilotos para que tengan éxito en el automovilismo mundial, como lo hizo en su momento con Fangio, Froilán, Reutemann y más recientemente con Franco Colapinto”.

Palotini, por su parte, deseó adaptarse rápido al auto y a los circuitos en un campeonato muy prestigioso y con muchísimo nivel. “Vamos a dar todo, y sería un sueño pelear por un podio. Es un orgullo enorme formar parte de un equipo argentino en la Fórmula 4 italiana”.

Asimismo, Díaz Quaglia manifestó que formar parte de este equipo es muy positivo: “Es una estructura nueva, con gran calidad humana y muchas ganas de crecer. Será un gran desafío competir en la Fórmula 4 italiana, uno de los campeonatos más exigentes de la categoría”.

Por su parte, Mandrini subrayó que lo que hace un tiempo era una idea, hoy es una realidad. “Haber completado jornadas de test en circuitos como Cremona, Monza y Mugello y poder presentar a nuestros pilotos nos confirma que estamos en el camino correcto” para crecer junto a ellos, brindarles una estructura profesional y acompañarlos”.

Más tarde, Bianco, dijo que Alpha 54 nació con la idea de generar oportunidades para pilotos argentinos en Europa: “Hoy ya forma parte de uno de los campeonatos más importantes de formación a nivel mundial. Ahora comienza una nueva etapa, con grandes desafíos y mucha ilusión. Este es solo el inicio ”.

Finalmente, Borsani aseguró estar muy feliz de ser parte de un proyecto tan ambicioso y que busca ser un puente entre Argentina e Italia. “El talento argentino siempre estuvo presente, tanto en pilotos como en técnicos e ingenieros. Nuestro objetivo es construir el camino adecuado para potenciarlo y destacó que el equipo cuenta con acuerdos en el área de preparación física para sus pilotos y otra de simuladores, donde los mismos podrán junto a sus ingenieros de pista simular competencias y puestas a punto como si estuvieran en el mismo circuito”.