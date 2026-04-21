Tragedia en el Rally Argentino: fallece espectador tras accidente

El Rally Argentino y Sudamericano, que se estaba disputando con base en la localidad de Mina Clavero tuvo un trágico y anticipado final, ante el lamentable accidente del binomio paraguayo Didier Arias-Héctor Nunes (VW Polo MR). El accidente sucedió en el tramo especial Giulio Cesare, entre los kilómetros 1 y 2, cuando el binomio paraguayo se despistó en una curva y dio varios tumbos, saliendo del camino hacia una zona donde se encontraba el público.

De acuerdo con la información oficial, los pilotos resultaron ilesos. Sin embargo, tres personas que presenciaban la prueba sufrieron heridas, una de ellas de gravedad que lamentablemente falleció horas después en el Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero.

El Rally fue suspendido y dado por terminado con el triunfo para Federico Villagra-Diego Curletto (SkodaFabia), Miguel Baldoni-Gustavo Franchello (Skoda Fabia) y Gastón Pasten-Matías Ramos (Skoda Fabia) completaron el podio de la general.

En tanto, en la categoría RCMR el binomio ganador fueron los neuquinos Nicolás González-Gerónimo Bordignon a bordo de un VW Polo; que el sábado se habían quedado con la primera etapa.

En la Clase RC2S el triunfo fue para Hernán Echevarría-Francisco Falistoco (Skoda Fabia), e en RC4 el triunfo fue para Julián Larrosa-Gustavo Beccaria (Peugeot 208) en RC3 Ignacio Villa-Gonzalo Días (Peugeot 208) y en RC5 ganó Pablo Aklessandrini-Martín Agüero (Ford Fiesta).

La persona fallecida era de Córdoba Capital y tenía 25 años. En tanto que las otras dos personas heridas, una mujer de 40 años y su hija, de Villa Dolores, que fueron ingresada al mismo nosocomio con una fractura de tobillo y la menos con golpes que no revestían gravedad, fueron derivadas a Villa Doleres ya que no necesitaban de internación.

Tras el accidente la organización "de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento".

"Las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, se ha brindado asistencia a los familiares y allegados de la persona fallecida"

El piloto neuquino pasó este martes por Grito Sagrado, el programa deportivo que se emite en AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias. "Fue muy triste y feo lo que pasó. Yo llegué al Parque Cerrado, entregué el auto a mi equipo, agarré mis cosas y me volví".

En el final, "en lo personal creo que el Rally Mundial, no se va a llevar a cabo. Este incidente que pasó, hará que se venga a correr a la Argentina, estoy convencido".