El Motocross Club Neuquén se encuentra ultimando detalles para lo que será la primera fecha del Campeonato Sur de la República, que se disputará en el tradicional circuito “Coliseo de La Barda”, en la ciudad de Neuquén.

La competencia marcará el inicio de la temporada y será, además, la antesala del Campeonato Argentino de Motocross, cuya primera fecha se correrá el 11 y 12 de abril también en suelo neuquino, posicionando a la provincia como uno de los epicentros del motociclismo nacional.

Desde la organización destacaron principalmente los trabajos realizados en la ampliación de boxes, en respuesta a la gran concurrencia de pilotos y equipos prevista para esta fecha. En cuanto al trazado, señalaron que mantiene una base similar a la del año pasado, incorporando algunas variantes que lo vuelven más trabado y técnico, elevando el nivel de exigencia para los pilotos.

“Contentos con la cantidad de competidores que tuvimos en las tres semanas de pruebas libres. Llegamos con la euforia de la temporada del Supercross y la respuesta que tuvimos de los pilotos” expresó Miguel Matthew, presidente del Motocross Club Neuquén, quien ya palpita en dos semanas la primera fecha del campeonato Argentino en el mismo escenario.

EL 11 y 12 de abrir será el nacional, la primera del calendario “Un año exitoso para nosotros es tener el Supercross, una fecha nacional y tres del regional. Hace muchos años que el campeonato no se abre en casa, con muchos regionales; venimos muy bien y con ritmo de trabajo durante todo el año. Estamos motivados” dijo Matthew.

La actividad comenzará el sábado desde las 13:00 horas, con dos tandas de entrenamientos y la clasificación. En tanto, el domingo la jornada se iniciará a las 9:30 horas, con un entrenamiento y luego el desarrollo de las dos mangas.

Más de 100 pilotos dirán presente el fin de semana

Se espera la presencia de más de 100 motos, con destacados pilotos de la categoría MX1 como Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Leo Díaz, Santiago Montero y Nahuel Kriger, quienes serán protagonistas de un fin de semana que promete ser apasionante, y tener un testeo previo de cara al nacional.

Serán dos jornadas a puro deporte motor, en un evento que dará inicio a un calendario cargado de acción y que reafirma el crecimiento del motocross en la región. Las entradas se venderán en puerta, con un valor de $20.000.

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