La 6ª fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross fue un éxito en el histórico Coliseo de La Barda neuquina no sólo por la repuesta del público, sino también por la gran cantidad de inscriptos.

El evento fue una fiesta del deporte motor con más de 100 motos en pista, pilotos de distintos puntos de la región y la destacada participación de competidores de Chile.

Con instalaciones colmadas durante toda la jornada, cada manga fue acompañada en una jornada extraordinaria, donde el clima fue el aliado perfecto para que todo se desarrollara sin inconvenientes.

El Supercross nocturno comienza a palpitarse en el Coliseo neuquino.

Fueron 15 las categorías clasificadas y la victoria en MX 1 fue para Santiago Montero. Agustín Carrasco y Pablo Galleta completaron el podio. Ulises Cárdenas, por su parte, se quedó con el primer lugar de los MX 1B.

Entre los más veloces también se destacaron: Javier Venialgo en Máster A, Alejandro González en el B. Franco Fortunato fue el mejor de los Enduristas MX.

Femenino

La jornada dominguera tuvo un espacio reservado también para las damas, donde Daniela Calfín se quedó con el máximo premio, seguida de Marlene Ferreyra.

Por las categorías menores, Santino Roth encabezó el podio de los 50 centímetros cúbicos, mientras que Lautaro Martínez dominó al grupo de los 85 cc.

El sol, la repuestas del público y las tremendas condiciones de pista ya hacen proyectar lo que será más al verano el esperado certamen nocturno que pondrá a temblar a la barda, detrás del Canal 7.