¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Una fiesta

El Coliseo neuquino volvió a temblar con el Sur de la República de motocross

Más de un centenar de motos acompañaron la sexta fecha del campeonato en el Coliseo neuquino. A los regionales se sumaron pilotos de Chile.

Por Redacción

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 22:16
PUBLICIDAD
Más de 100 motos participaron de la sexta fecha del Sur de la República en Neuquén.

La 6ª fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross fue un éxito en el histórico Coliseo de La Barda neuquina no sólo por la repuesta del público, sino también por la gran cantidad de inscriptos.

El evento fue una fiesta del deporte motor con más de 100 motos en pista, pilotos de distintos puntos de la región y la destacada participación de competidores de Chile.

Con instalaciones colmadas durante toda la jornada, cada manga fue acompañada en una jornada extraordinaria, donde el clima fue el aliado perfecto para que todo se desarrollara sin inconvenientes.

El Supercross nocturno comienza a palpitarse en el Coliseo neuquino.

Fueron 15 las categorías clasificadas y la victoria en MX 1 fue para Santiago Montero. Agustín Carrasco y Pablo Galleta completaron el podio. Ulises Cárdenas, por su parte, se quedó con el primer lugar de los MX 1B.

Entre los más veloces también se destacaron: Javier Venialgo en Máster A, Alejandro González en el B. Franco Fortunato fue el mejor de los Enduristas MX.

Femenino

La jornada dominguera tuvo un espacio reservado también para las damas, donde Daniela Calfín se quedó con el máximo premio, seguida de Marlene Ferreyra.

Por las categorías menores, Santino Roth encabezó el podio de los 50 centímetros cúbicos, mientras que Lautaro Martínez dominó al grupo de los 85 cc.

El sol, la repuestas del público y las tremendas condiciones de pista ya hacen proyectar lo que será más al verano el esperado certamen nocturno que pondrá a temblar a la barda, detrás del Canal 7.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD