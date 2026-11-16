Con cuatro triunfos locales se puso en marcha este domingo los cuartos de final en la modalidad play off del Torneo Pre Federal 2026 en su Conferencia Sur, que reune a equipos de la Federación Neuquina de básquet y la Asociación Alto Valle.

En el primer partido de los cruces se impusieron Pérfora de Plaza Huincul, Centro Español de Plottier, Pacífico de Neuquén y Deportivo Roca.

En el estadio Viejo Ramírez en el microcentro de la capital provincial neuquina, Pacífico sacó adelante un partido muy complicado ante Atlético Regina. El Decano siempre fue abajo en el marcador, pero ganó el último parcial por 21 a 4 y aseguró la victoria con parciales de , 15 a 25, 38 a 48 y 55 a 67 y 21 a 4, para llevarse la victoria por 76 a 71.

En los locales sobresalieron Angelo Sasso (21 puntos y 9 rebotes), Augusto Duarte (20 puntos), mientras que en el Albo, 21 puntos de Martín Chervo, 14 de Ignacio "Nacho" Claris, y un doble-doble de Elías Iñíguez (14 puntos y 10 rebotes). En una serie, que dejó la sensación de estar abierta.

Foto Neuquén Basquet

En el duelo de equipos de Plaza Huincul, el primero que es Pérfora y Petrolero que fue el último y se ubicó octavo, el 8, el cotejo fue fue muy parejo y el Verde lo ganó por detalles por 81 a 75. en el gimnasio Oscar Piti Claris. Julián Ruíz fue el goleador de la noche con 22 unidades, Emilio terminó con 15 y Nahuel Vicentín completó el trío anotador con 15 puntos En el Matador sobresalieron Javier De la Rúa (16), Marco Roumec (15) y Bautista Schwindt (14).

En tanto, en un cierre dramático y agónico en el Gimena Padín de General Roca, Deportivo se alzó con la victoria por 85 a 80, en un final que cambió de equipo al frente del marcador en los últimos 60 segundos en tres oportunidades. La paridad fue total y así lo reflejaron los parciales: 23-23, 43-42 y 61-60 fueron los parciales, antes del 24-20 final. Alluchón fue el mejor de la cancha, con 21 puntos y una valoración que llegó a 28, con 5 asistencias y 6 recuperos, bien acompañado por Lucas Villanueva, quien firmó un doble doble con 10 puntos y 12 rebotes, más Benjamín López (18) y Martín Pamich (17). En el Rojo sobresalieron Franco Alippi y Joaquín Marcon, con 20 y 18 respectivamente.

Foto Neuquén Basquet

Finalmente en El Templo de Plottier, en partido entre equipos de la ciudad, Centro Español en la ventaja más amplia conseguida en el primer partido de las cuatro series disputadas se impuso a Club Plottier por 82 a 64, con una gran actuación de Facundo Ramadori, el de Punta Alta alcanzó una valoración de 37, gracias a sus 24 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos. Los parciales terminaron, 21-16, 48-29, 62-51 y 20-13 en el cierre.

Además de Ramadori, Franco Pennacchiotti (18) y Emilio Santana (13) fueron los más destacados, en la visitar los mejores fueron Joaquín Morandini y Leandro Tapia, con 15 puntos cada uno.

El segundo juego con localías invertidas irá el miércoles 18 y en caso de un hipótetico tercer cotejo definitorio se jugará el domingo 22 en los mismos escenario donde comenzaron las series.