En lo que fue un batacazo total en la capital francesa, Juan Manuel Cerúndolo venció en cinco sets a Jannik Sinner y lo eliminó de Roland Garros. El argentino de 24 años vino de atrás y redondeó el resonante triunfo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 aprovechando los problemas físicos del número 1 del mundo, que sufrió un golpe de calor que le impidió jugar con normalidad. Más allá de eso, el menor de los Cerúndolo tuvo su gran momento en el court Philippe Chatrier y está en tercera ronda del Grand Slam parisino por primera vez en su carrera.

A pesar de un comienzo intratable de Sinner, que encaminó el primer set poniéndose 3-0 arriba para terminar 6-3 y luego profundizó su superioridad llevándose el segundo por 6-2, el tercer set marcó un quiebre por los problemas que empezó a tener el número 1 del mundo. Cerúndolo dijo presente en el marcador de ese tercer set al llevarse un luchadísimo game de servicio para descontar 1-4 en lo que todavía era una misión muy difícil, pero el italiano empezó a encadenar errores y, 5-3 arriba empezó a mostrar signos de estar afectado.

El calor le jugó una mala pasada a Sinner y terminó resignando el duelo ante Cerúndolo. (Foto: X @RolandGarros)

De pronto, Sinner quería acortar todos los puntos y se veía contra las cuerdas para cerrar, sumando más errores y permitiendo el crecimiento de Cerúndolo. Sin movilidad alguna con 5-4 y 0-40 sacando y, para sorpresa de todos, el italiano abandonó la pista durante casi diez minutos. Al volver no tuvo penalización, pero tampoco mejoró y terminó cediendo 18 puntos al hilo para que la Computadora transforme un 1-5 en un 7-5.

Desde allí, el argentino fue consciente de la oportunidad de oro que le cayó y se concentró solamente en no fallar. Sinner siguió apostando a que los puntos fueran cortos, pero continuó muy errático facilitándole las cosas al argentino, que quebró primero el argentino tras salvar tres break points el juego anterior y luego debió hacerlo nuevamente para ponerse 4-1 y redondear luego un 6-1 en 29 minutos que llevó las cosas al quinto set.

Con una situación tan desfavorable, Sinner quisó mantenerse con su saque y volea pero ya fue tarde. Cerúndolo se desplegó para que cada punto fuera un esfuerzo irremontable y consiguió quebrar en el primer juego para encaminar una histórica remontada. Ya estando 4-1, volvió a salvar dos chances de quiebre del italiano en un momento crucial para sumar un quiebre más en el séptimo juego y completar un triunfo histórico en su carrera y cambiar por completo el panorama de éste Roland Garros. Oportunidad aprovechada para Juanma, que logra el hito de vencer al 1 del mundo, llegando por primera vez a tercera ronda en el Abierto de Francia.