Después de meses de rumores, versiones cruzadas y un cierre de ciclo cargado de polémica, Lucas Blondel decidió hablar. El ahora lateral de Huracán rompió el silencio y dejó definiciones fuertes sobre su salida de Boca, en un contexto marcado por acusaciones que lo señalaban como el responsable de filtrar información interna del plantel.

En una entrevista exclusiva, el ex jugador del Xeneize no esquivó el tema y fue contundente. “Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de algo que no es así”, expresó en referencia a su pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán, quien también quedó envuelta en los rumores.

Blondel remarcó que nunca existieron pruebas que sostengan esas versiones y dejó una frase que marcó su postura: “Cuando me iba bien nadie decía que filtraba cosas”. En ese sentido, el defensor dejó entrever que las acusaciones surgieron en un momento puntual, coincidente con la pérdida de protagonismo dentro del equipo.

Sobre su relación con el grupo, el lateral fue claro y buscó despejar cualquier duda: aseguró que contó con el respaldo de sus compañeros en todo momento. “Ellos sabían que no era así. En su momento hablé con algunos referentes y me dijeron que me quede tranquilo, que conocían la clase de persona que soy”, explicó.

Además, dio detalles sobre cómo se vivió puertas adentro ese periodo en el club y negó cualquier tipo de conflicto interno. Según relató, a pesar de no ser tenido en cuenta durante varios meses, continuó entrenando con normalidad y formando parte del día a día del plantel.

“El ruido apareció cuando dejé de ser considerado. Boca es un club muy grande, cualquier cosa que se dice se multiplica rápido, aunque no sea cierta”, sostuvo Blondel, marcando el impacto mediático que suelen tener las versiones dentro del mundo xeneize.

Ya instalado en Huracán, el defensor busca dejar atrás ese capítulo y enfocarse en su presente futbolístico, aunque sus declaraciones reavivaron una historia que, puertas afuera, todavía genera repercusiones.