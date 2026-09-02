La noche del miércoles se enciende con el gran duelo entre Vélez y Boca desde las 21.30 por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. En un desafío crucial para la aspiración de ambos de ganar un título y acercarse a la próxima Copa Libertadores, tanto el Xeneize como el Fortín pretenden salir victoriosos de su segundo cruce en menos de un mes luego del 1-1 por el Torneo Clausura. En cuartos de final los espera Racing. El encuentro es transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios.

Del lado de Boca, viene de conseguir un triunfo agónico ante Lanús en el Clausura y atraviesa un momento de mayor confianza pese al golpe que significó la lesión de Tomás Aranda. El Xeneize superó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de Junín en las rondas anteriores de esta competencia y pretende meterse entre los ocho mejores ante el Fortín.

Para este partido, la gran novedad es la vuelta de Leandro Paredes al once titular. El capitán retornará en lugar de Milton Delgado, que será baja por una lesión muscular. Además, Rodolfo Arruabarrena maneja tres dudas en defensa: Leandro Lozano y Marco Pellegrino podrían retornar tras sus lesiones, reemplazando a Dylan Gorosito y Facundo Herrera, mientras que Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo pelean por el otro puesto de la zaga.

Paredes retornará a la titularidad en Boca.

Por el lado de Vélez, aunque viene de cuatro empates seguidos en el Clausura, se mantiene entre los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. El Fortín también llegó a esta instancia en la competencia federal tras dejar en el camino a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta. En cuanto al once que empató con Deportivo Riestra, Guillermo Barros Schelotto no haría modificaciones aunque contará con el recientemente llegado Ronaldo Martínez.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: TyC Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Sebastián Zunino.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radios del Valle FM 90.7, FM Las Palmas 96.1 y FM Mitre Patagonia 90.5 con el SuperMitre Deportivo.