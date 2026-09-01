Exequiel Zeballos ya comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera. Después de varios meses de negociaciones, rumores e idas y vueltas, Boca y el futbolista lograron destrabar su salida y el Changuito continuará su carrera en el Monza de Italia.

Pero antes de que parta rumbo a Europa, Boca decidió rendirle un homenaje cargado de emoción y despedir así a uno de los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores que más ilusión despertó en los últimos años.

Cómo fue la despedida del Changuito Zeballos, que parte rumbo al Monza

La despedida de Zeballos tuvo un fuerte componente sentimental. Boca compartió un emotivo video repasando la historia del santiagueño desde sus primeros pasos en la institución.

Todo comenzó con una grabación que se volvió viral hace años, cuando un Zeballos de apenas 13 años se presentaba y confesaba cuál era su gran sueño: "Jugar en la Bombonera y tirar magia". Una frase que terminó convirtiéndose en una realidad.

A partir de allí, el club recorrió algunos de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta azul y oro. Desde su irrupción en Primera División hasta sus goles, gambetas y actuaciones que lo transformaron en uno de los jugadores más queridos por los hinchas. En total, Zeballos disputó 140 partidos con la camiseta de Boca, marcó 16 goles y entregó 16 asistencias.

Pero la emoción no terminó ahí. El Xeneize también mostró las imágenes de sus últimas horas en Boca Predio. Allí se lo pudo ver abrazándose con compañeros, entrenadores, empleados y diferentes integrantes de la institución con quienes compartió gran parte de su vida futbolística. Fueron instantes cargados de sentimientos para un jugador que llegó siendo un niño y se marchó convertido en profesional.

Cómo fue la salida de Zeballos de Boca

La salida del Changuito se concretó en este mercado de pases luego de que Boca y Monza alcanzaran un acuerdo cercano a los cinco millones de dólares. Además, el club argentino conservará el 40 por ciento de una futura venta, apostando a que el delantero pueda seguir creciendo en el fútbol europeo.

Así se cierra una etapa que comenzó con un chico persiguiendo una pelota en las inferiores y soñando con jugar en la Bombonera. Ese sueño se cumplió. Ahora llegará el desafío de conquistar Italia, mientras en Boca queda el recuerdo de un futbolista que supo despertar la ilusión de toda una generación de hinchas.