En busca de fortalecer su plantel de cara a la segunda parte del año, Boca realizára un intento por Gerónimo Rulli. El arquero del Olympique de Marsella es la principal opción de la dirigencia del Xeneize, que intensifica la búsqueda de un arquero para reemplazar a Agustín Marchesín. Desde el club ya se contactaron el representante del arquero para conocer las condiciones que los franceses pedirán para transferirlo, aunque también manejan otras alternativas debido a la dificultad de una eventual negociación.

El ex Estudiantes, actualmente en la concentración de la Selección Argentina que disputa el Mundial 2026, tiene contrato con el club francés hasta mediados de 2027 y su salida no es sencilla. Marsella lo considera una pieza importante del plantel y Boca debería afrontar una operación millonaria para quedarse con su ficha. Por el momento, el movimiento de Juan Román Riquelme fue contactarse con el agente del jugador para darle forma a una futura oferta.

Las otras opciones

Ante las potenciales dificultades que presenta el sacar a Rulli del fútbol europeo, en el Xeneize ya analizan alternativas para reforzar el arco. Los nombres que aparecen en carpeta son Nahuel Losada, de Lanús, Álvaro Montero, de Vélez y Sergio Rochet, actualmente en Inter de Porto Alegre. Teniendo en cuenta que Agustín Marchesín aún tiene por delante varios meses de recuperación y Leandro Brey no terminó de consolidarse, la posición del arquero es una prioridad de mercado.