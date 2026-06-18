En plena campaña para reforzarse para la segunda parte del año, Boca avanzó en las negociaciones para incorporar a Leandro Lozano, lateral derecho de Argentinos Juniors, que aparece como una de las prioridades de la dirigencia para reforzar un puesto que generó dudas durante el primer semestre y donde tanto Marcelo Weigandt como Juan Barinaga no serán tenidos en consideración. El uruguayo, de 27 años, es el elegido por Rodolfo Arruabarrena y ya hubo contactos formales con el club de La Paternal para intentar cerrar la operación.

Después de conocerse la salida de Edinson Cavani ayer por la noche, el Xeneize busca variantes tras los rendimientos irregulares de los laterales que ocuparon ese sector de la defensa. En ese contexto, Lozano ganó terreno por su buen semestre en Argentinos. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme habría enviado una oferta formal de 4 millones de dólares por el charrúa, titular indiscutido en el elenco de La Paternal.

Semanas atrás, el propio defensor reconoció que estaba al tanto del interés de Boca. “Me explotó el teléfono cuando salió lo de Boca”, admitió, aunque aclaró que esperaba reunirse con su representante para tomar una decisión. El uruguayo tiene contrato con Argentinos hasta diciembre de 2027, por lo que dependerá del Bicho aceptar o no la propuesta que llegó desde el club de La Ribera.

Barinaga y Weigandt no serán tenidos en cuenta

Por su parte, dos que no tuvieron el mejor semestre marchan hacia la puerta de salida. Hoy se conoció que Weigandt y Barinaga no entran en la consideración de Arruabarrena para la segunda mitad del año. El Vasco fue claro con lo que pretende en cuanto a los refuerzos y la depuración del plantel, donde ya entraron Cavani y Ander Herrera. Además de los dos laterales, que deberán buscarse club, otros que entraron en la limpieza el día de hoy fueron el delantero Lucas Janson y el mediocampista Agustín Martegani.