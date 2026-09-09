En una serie copera clave para sus aspiraciones en el semestre, Boca le ganó 1-0 a São Paulo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En un partido muy disputado, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena sacó ventaja mínima por el tanto de Miguel Merentiel y se lleva un buen resultado para la vuelta en Brasil.

Merentiel abrió la cuenta

A los siete del segundo tiempo, una gran jugada de Boca le entregó la ventaja por intermedio del uruguayo. Una progresión que empezó desde la derecha le quedó a Alan Velasco, que habilitó la subida de Blanco para que éste le sirva un centro al primer palo a Merentiel. En la primera, la Bestia la quiso poner por arriba pero Rafael se la atajó, sin embargo en el rebote el atacante no perdonó y desató el grito de La Bombonera.

Maza dio marcha atrás con la roja

Una de las acciones más discutidas del partido fue un choque entre Domingos Duarte y Paredes en el que el árbitro chileno Piero Maza expulsó al zaguero portugués, lo que generó las protestas generalizadas del Tricolor. Sin embargo, ante el llamado del VAR, el colegiado vio que la entrada del defensor visitante no tuvo uso desmedido de la fuerza y finalmente le quitó la roja.

Blanco tuvo la mejor de Boca

En un partido donde el local pudo generar poco peligro, la mejor ocasión fue del lateral izquierdo. Se mandó por su carril, combinó con Flores que se la devolvió de taco y encaró hacia el área hasta que decidió meter un potente remate que se fue apenas por encima del travesaño.

Montero salvó a Boca

En la jugada más clara del encuentro, el São Paulo tuvo la apertura del marcador pasado el cuarto de hora. Una mala salida de Boca derivó en un centro desde la izquierda de Iago al punto penal para Luciano, que cabeceó al centro del arco y se encontró con el manotazo de Montero para sacarla por encima de su arco.

Formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, José Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antonio, Pablo Maia, Iago; Artur, Luciano y Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.

TV: ESPN y Disney+.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: La Bombonera.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radios del Valle FM 90.7, FM Las Palmas 96.1 y FM Mitre Patagonia 90.5 con el SuperMitre Deportivo.

La previa

El Xeneize llega al cruce con una actualidad donde aún no encuentra regularidad en el ámbito doméstico. Si bien acumula diez partidos sin perder, en su último encuentro se le escaparon dos puntos sobre el final ante Gimnasia de Mendoza. En la Copa Sudamericana, viene de superar sus dos últimas eliminatorias ante O'Higgins en los playoffs por penales, y con una sólida serie contra Deportivo Recoleta, con un 3-1 en la ida y la goleada 4-0 en Paraguay que selló un contundente 7-1 global.

Se espera que para este cotejo fundamental Arruabarrena elija a su once más fuerte, donde la novedad será el retorno de Leandro Paredes luego de superar una molestia en el isquiotibial izquierdo. Por otra parte, Sebastián Villa se disputa el lugar con Leonel Flores para ser la dupla de ataque con Miguel Merentiel.

Villa y Paredes serán titulares ante el elenco brasilero

Del otro lado aparece un São Paulo que llega en franca recuperación. El conjunto dirigido por Dorival Júnior atravesó una extensa racha sin triunfos en el Brasileirão, pero consiguió reaccionar en el momento justo y llega a La Bombonera después de encadenar dos victorias consecutivas, la última ante Atlético Mineiro en el Morumbi por 2-0, por la 26ª fecha del Brasileirao. Está en el décimo puesto, con 33 puntos, y alejarse de la zona comprometida de la tabla.

En lo que a Copa Sudamericana respecta, el Tricolor tuvo un recorrido diferente al de Boca. Ganó invicto el Grupo C y posteriormente eliminó a Bolívar en octavos de final. Después de empatar 1-1 en La Paz, se impuso 3-1 de local. Además, todavía sostienen el invicto en la edición 2026 del certamen.

Calleri, ex Boca que vuelve a La Bombonera con la camiseta del San Pablo

Boca y San Pablo se enfrentaron 12 veces de manera oficial, con una leve ventaja para el conjunto argentino: cinco victorias de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates. Además, esta será la quinta serie eliminatoria entre ambos en competencias organizadas por la CONMEBOL. Boca ganó tres de las cuatro anteriores: la Copa de Oro 1993, la Supercopa 1994 y la Recopa Sudamericana 2006.