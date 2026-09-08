La categoría U 21 de basquetbol femenino de Independiente de Neuquén tuvo un cuadrangular perfecto y se metió en el Final Four de la divisional. "Las Rojitas" aprovecharon la localía, en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital neuquina y dejaron en el camino a Berazategui, El Talar y la Escuela Municipal de Cipolletti para meterse entre las cuatro mejores del país. El certamen se definirá dentro de dos semanas y la sede será licitada en próximos días.
Las neuquinas se quedaron con el prmer puesto en su torneo reducido y lograron el pasaporte junto a Berazategui. Las otras que irán por la gloria serán Unión Florida entidad del municipio del conurbano bonaerense de Vicente López y Náutico de Rosario, que prevalecieron sobre Lanús e Hindú de Córdoba.
Independiente inició el camino con un claro 75-80 sobre Berazategui con enormes producciones de Lourdes Briones (16 puntos), Valentina Canales (15 y 12 rebotes), Hanna Quintero (15) y Alina Farías (10 y 4 asistencias). En el siguiente juego superaron a El Talar por un redondo 60-50 y Canales (19 y 9 rebotes), Quintero (15) y Briones (11 y 6 asistencias) otra vez como estelares.
El cierre fue con otro claro triunfo, ahora ante las rionegrinas de Cipolletti, por 59 a 40 y excelentes tareas de Abril Fernández (13), Farías (8), Clara Remolina (8) y Briones (10 rebotes y 7 asistencias).
Además de las mencionadas, el equipo orientado por el cordobés Darío "Pachi" Coronell contó en sus filas con Ludmila Ibáñez, Abril Fernández, Guadalupe Morsucci, Priscila Tramannoni, Lola Bados, Maia Grittini y Morena Pino.