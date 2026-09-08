La categoría U 21 de basquetbol femenino de Independiente de Neuquén tuvo un cuadrangular perfecto y se metió en el Final Four de la divisional. "Las Rojitas" aprovecharon la localía, en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital neuquina y dejaron en el camino a Berazategui, El Talar y la Escuela Municipal de Cipolletti para meterse entre las cuatro mejores del país. El certamen se definirá dentro de dos semanas y la sede será licitada en próximos días.

Las neuquinas se quedaron con el prmer puesto en su torneo reducido y lograron el pasaporte junto a Berazategui. Las otras que irán por la gloria serán Unión Florida entidad del municipio del conurbano bonaerense de Vicente López y Náutico de Rosario, que prevalecieron sobre Lanús e Hindú de Córdoba.

Independiente inició el camino con un claro 75-80 sobre Berazategui con enormes producciones de Lourdes Briones (16 puntos), Valentina Canales (15 y 12 rebotes), Hanna Quintero (15) y Alina Farías (10 y 4 asistencias). En el siguiente juego superaron a El Talar por un redondo 60-50 y Canales (19 y 9 rebotes), Quintero (15) y Briones (11 y 6 asistencias) otra vez como estelares.

El cierre fue con otro claro triunfo, ahora ante las rionegrinas de Cipolletti, por 59 a 40 y excelentes tareas de Abril Fernández (13), Farías (8), Clara Remolina (8) y Briones (10 rebotes y 7 asistencias).

El cordobés Darío Coronel entrenador de Las Rojitas

Además de las mencionadas, el equipo orientado por el cordobés Darío "Pachi" Coronell contó en sus filas con Ludmila Ibáñez, Abril Fernández, Guadalupe Morsucci, Priscila Tramannoni, Lola Bados, Maia Grittini y Morena Pino.