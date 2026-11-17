La final de la Copa Sudamericana ya se empieza a jugar en las tribunas. A pocos días del choque entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla, los hinchas xeneizes comenzaron a copar Colombia y prometen convertir el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en una verdadera Bombonera. La expectativa es enorme y la disputa por las localidades todavía tiene un capítulo abierto.

La Conmebol le otorgó a cada institución 12 mil entradas populares, con un valor de 90 dólares. Sin embargo, la demanda fue muy diferente de un lado y del otro. Boca agotó por completo las localidades correspondientes al Sector Norte, mientras que Atlético Mineiro todavía tiene disponibilidad en el Sector Sur.

Según los datos que trascendieron, el conjunto brasileño lleva vendidas entre 7 y 8 mil entradas de las 12 mil que tenía a disposición. Una diferencia que alimenta la ilusión de los simpatizantes del Xeneize, que buscan ampliar todavía más su presencia en las tribunas.

Boca quiere teñir de azul y oro el Metropolitano

La expectativa en el mundo boquense es que más de 30.000 hinchas acompañen al equipo de Rodolfo Arruabarrena en una de las citas más importantes de la temporada. Una cifra que supera ampliamente el cupo inicial otorgado por la organización y que recuerda a las grandes movilizaciones internacionales que protagonizó el club en los últimos años.

La posibilidad de conseguir más localidades también aparece vinculada a las entradas que todavía no fueron adquiridas por los brasileños. La organización busca garantizar un estadio colmado y a la altura de una final continental, por lo que la distribución de los lugares disponibles puede convertirse en un factor importante en las próximas horas.

Por otro lado, las plateas de categorías superiores, con valores de 180 dólares para la categoría 2 y 250 dólares para la categoría 1, también forman parte del movimiento de venta. Muchas de esas ubicaciones quedaron en manos de aficionados colombianos, que podrían terminar acompañando a alguno de los finalistas.

Una invasión que promete hacer historia

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que atravesó una importante renovación y amplió su capacidad de 43 mil a unos 65 mil espectadores, se prepara para recibir una multitud. La expectativa es que las tribunas tengan una marcada mayoría azul y oro, aunque todavía resta conocer cómo terminará la distribución definitiva.

Desde comienzos de semana comenzaron a partir vuelos desde Buenos Aires y distintos puntos del país rumbo a Colombia. La movilización de los simpatizantes xeneizes vuelve a demostrar el poder de convocatoria internacional de Boca y alimenta la ilusión de repetir aquellas imágenes multitudinarias que dejó la final de la Copa Libertadores 2023 en Río de Janeiro.

El próximo sábado, Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán por la gloria continental, pero antes hay otra disputa que se juega fuera del campo: quién tendrá más hinchas en las tribunas. Por ahora, los números favorecen ampliamente al Xeneize y Barranquilla se prepara para una verdadera invasión azul y oro.