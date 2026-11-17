La recta final de la preparación de Boca para uno de los partidos más importantes de la temporada sumó un contratiempo inesperado. Milton Delgado, uno de los titulares indiscutidos del equipo de Rodolfo Arruabarrena, debió abandonar la práctica matutina luego de sufrir una molestia en una de sus rodillas. La situación encendió la preocupación en el mundo xeneize, especialmente por la cercanía de la final de la Copa Sudamericana.

El mediocampista sufrió una entorsis de rodilla durante los trabajos que realizaba el plantel en el predio. Según trascendió, el inconveniente se produjo de manera fortuita, luego de que un pelotazo impactara en la punta de su pie y provocara un movimiento brusco que terminó generándole dolor en la articulación.

Ante la molestia, el juvenil dejó los entrenamientos antes de tiempo y fue sometido a los estudios médicos correspondientes para determinar el alcance de la lesión. Por ahora, la principal incógnita pasa por conocer cómo evolucionará y si el inconveniente le permitirá llegar en condiciones al compromiso del sábado.

Un lugar que se ganó dentro de la cancha

La posible ausencia de Delgado representaría un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El volante surgido de las divisiones inferiores de Boca logró hacerse un lugar en el equipo después de atravesar una competencia importante por un puesto en el mediocampo.

Con esfuerzo, continuidad y buenas actuaciones, el juvenil terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de la estructura xeneize. Supo aprovechar las oportunidades que recibió y respondió con personalidad en un equipo que exige resultados y rendimiento a la altura de su historia.

Su crecimiento lo transformó en uno de los nombres importantes del mediocampo y en una alternativa que el entrenador considera clave para afrontar los compromisos decisivos.

Boca espera por los estudios de Delgado

El episodio llega en el peor momento posible. Boca tiene por delante la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, este sábado en Barranquilla, y cada entrenamiento resulta determinante para terminar de definir el equipo que buscará quedarse con el título internacional.

En el predio xeneize, de todos modos, hay cierto optimismo respecto de la evolución del futbolista. Las primeras estimaciones apuntan a que el cuadro no le impediría recuperarse a tiempo para integrar la delegación y estar a disposición del entrenador.

Sin embargo, hasta conocer los resultados de los estudios no habrá certezas. Boca contiene la respiración y espera que la molestia no pase de un susto: perder a Milton Delgado a pocos días de la gran final sería un golpe importante para la planificación del equipo.