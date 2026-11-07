Boca quiere que la fiesta en la Bombonera tenga un nuevo motivo para celebrar. Después de quedarse con el Superclásico frente a River, el equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará este sábado una parada decisiva ante Defensa y Justicia, con un objetivo concreto: ganar, asegurar el primer puesto de la tabla anual y cerrar la fase regular del Torneo Clausura en lo más alto.

Para una cita que puede marcar otro paso importante en la temporada, el entrenador decidió respaldar a los futbolistas que vienen de conseguir una victoria clave ante el eterno rival. La idea es mantener la estructura, sostener el funcionamiento colectivo y realizar apenas una modificación en el equipo titular.

La novedad estará en el frente de ataque. Alan Velasco le ganó la pulseada al juvenil Leonel Flores y será titular para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. El cambio le permitirá a Boca contar con un futbolista con mayor capacidad para moverse entre líneas y asociarse con los mediocampistas, sin perder profundidad en los últimos metros.

De esta manera, Villa continuará entre los once y Merentiel volverá a ser la referencia ofensiva. La competencia por ese último lugar en el tridente fue uno de los interrogantes durante la semana, pero Arruabarrena finalmente se inclinó por Velasco.

Una base que no se toca después del Superclásico

Más allá de la importancia del compromiso y de algunos futbolistas que están al límite de tarjetas amarillas, el técnico mantendrá prácticamente el mismo equipo que celebró ante River.

Facundo Herrera, Milton Delgado y Ayrton Costa acumulan cuatro amonestaciones y deberán cuidarse, ya que una nueva tarjeta podría dejarlos afuera de los octavos de final. Sin embargo, esa situación no modificará los planes del entrenador, que prioriza sostener una formación que respondió en uno de los partidos más importantes del calendario.

Otra de las noticias positivas para Boca será el regreso de Tomás Aranda. El juvenil volverá a estar entre los convocados después de más de dos meses de inactividad por una fractura de peroné. Si bien comenzaría el encuentro en el banco de suplentes, existe la posibilidad de que sume algunos minutos y vuelva a tener contacto con la cancha en una instancia importante de la temporada.

Boca quiere quedarse con el primer puesto

El desafío ante Defensa y Justicia no será uno más. Boca depende de sí mismo para terminar en lo más alto de la tabla anual y buscará aprovechar la localía para cerrar la fase regular con una victoria y llegar fortalecido a los playoffs.

Con el envión anímico que dejó el triunfo en el Superclásico, la Bombonera se prepara para otra tarde decisiva. El Xeneize quiere prolongar su buen momento, quedarse con la cima anual y alimentar la ilusión de sus hinchas de cara a la etapa más importante del campeonato.

La probable formación de Boca vs. Defensa y Justicia:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los datos del partido:

Boca vs. Defensa y Justicia.