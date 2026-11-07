Rosario Central mantiene la ilusión de ser campeón: enfrenta a Estudiantes y mira de reojo a Boca y Argentinos

Rosario Central será local de Estudiantes de Río Cuarto por la 16° y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con siete triunfos en sus últimas ocho presentaciones y mantiene posibilidades de obtener el Campeonato de Liga, reconocimiento que recibe el primero de la tabla anual.

El jugador franquicia, Ángel Dí María capitán y emblema del Canalla quedó descartado para recibir a los del Imperio del sur. Arrastra una molestia en el pubis desde el partido ante Sarmiento de Juniín y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, pese a lo que estará en juego en la definición de la temporada 2026.

Para conseguirlo, el elenco del sur de Santa Fe deberá ganar y esperar que Boca Juniors y Argentinos Juniors no sumen de a tres. También podría alcanzarle un empate, siempre que Argentinos pierda y Boca sufra una derrota por más de seis goles frente a Defensa y Justicia.

Por el lado del conjunto riocuartense, la situación es diferente, ocupa el último puesto de la Zona B, con nueve puntos, y ya perdió la categoría.

El encuentro se emitirá desde las 16 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Hora de Inicio: 17.30.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Héctor Paletta.

TV: ESPN Premium.