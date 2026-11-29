Buscando estirar su gran presente, Boca recibe a Gimnasia de La Plata este domingo desde las 20.30 en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El Xeneize pretende meterse entre los cuatro mejores del campeonato ante un rival que viene de eliminar a Newell's en un partidazo y también atraviesa un buen momento. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales. El encuentro será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con una racha de ocho victorias consecutivas y arribó a esta instancia luego de superar 2-0 a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Para jugar ante el Lobo, el DT haría una sola modificación y tiene que ver con el retorno de Santiago Ascacíbar por Milton Delgado. El Ruso descansó el último fin de semana después de haber llegado con lo justo a la final de la Copa Sudamericana y reemplazará al Chelito, quien se retiró por una molestia en la rodilla ante Independiente Rivadavia.

Tras descansar ante Independiente Rivadavia, Ascacíbar volverá al once en Boca. (Foto: Getty)

Del otro lado, Gimnasia (LP) viene de imponerse 4-2 ante Newell's en tiempo suplementario en un partido con muchos condimentos y buscará dar el golpe en La Bombonera. Para el encuentro, Ariel Pereyra realiza una variante obligada en el arco: Harlen Castillo fue expulsado en el final ante la Lepra, por lo que el que aparecerá en su lugar es Nelson Insfrán. El resto, los mismos once que iniciaron el pasado lunes.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

TV: TNT Sports.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.