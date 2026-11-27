El fútbol argentino está frente a un cambio que puede sentirse tanto dentro como fuera de la cancha. La aprobación de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea encendió una señal de alerta en los departamentos de marketing de los principales clubes: las casas de apuestas ya no podrán utilizar el deporte como plataforma de promoción y varios equipos deberán revisar acuerdos comerciales que representan una fuente importante de ingresos.

La decisión del Senado, que aprobó la iniciativa por unanimidad con 72 votos afirmativos, alcanza directamente a una actividad que durante los últimos años ganó cada vez más espacio en el fútbol. Desde los logos en el pecho de las camisetas hasta los acuerdos con competencias, instituciones y figuras deportivas, las empresas de apuestas construyeron una presencia comercial difícil de pasar por alto.

Y entre los más expuestos aparecen Boca y River, los dos clubes de mayor convocatoria del país, que deberán adecuarse a las nuevas disposiciones junto con otros ocho equipos de la Liga Profesional que tienen patrocinadores vinculados con el juego online.

Diez clubes alcanzados por la prohibición

La lista incluye a Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors. Todos tienen casas de apuestas o casinos como sponsors en sus camisetas, por lo que la nueva legislación abre un interrogante sobre el futuro de esos acuerdos.

No se trata solamente de reemplazar un logo por otro. Detrás de cada patrocinio existen contratos, compromisos comerciales y presupuestos que los clubes deberán reorganizar. En un mercado donde los ingresos por publicidad son una pieza importante de la economía de las instituciones, encontrar nuevas marcas que ocupen esos espacios será uno de los desafíos.

Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para que los equipos deban desprenderse de sus actuales patrocinadores. La reglamentación que deberá elaborar el Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días será determinante para establecer cómo se aplicará la prohibición y qué sucederá con los convenios que ya están firmados.

Lo que sí establece la norma es que, una vez vigente, no podrán celebrarse nuevos acuerdos de este tipo.

Una prohibición que va mucho más allá de las camisetas

El alcance de la ley no se limita a los clubes. También comprende a la AFA, la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Selección nacional y los canales de televisión que transmiten los encuentros. La restricción se extiende a la publicidad en medios gráficos, plataformas digitales y redes sociales.

Tampoco podrán promocionar estas empresas los futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers. De esta manera, la medida modifica las reglas de un negocio que había encontrado en el fútbol, sus protagonistas y sus audiencias un espacio de enorme exposición.

La Selección Argentina también deberá revisar sus compromisos comerciales con compañías del sector. Aunque no lleva una casa de apuestas en el frente de su camiseta, mantiene acuerdos publicitarios que ahora deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.

El antecedente brasileño y lo que viene

La situación también pone la mirada sobre Brasil, donde las restricciones a las empresas de apuestas generaron movimientos en el mercado deportivo. La experiencia brasileña sirve como referencia de los problemas que pueden aparecer cuando los clubes deben reorganizar sus acuerdos comerciales y salir a competir sin algunas de las marcas que los acompañaron durante las últimas temporadas.

En Argentina, el escenario todavía está abierto. La reglamentación será la que determine los plazos y las condiciones para adecuar los contratos vigentes, mientras las instituciones deberán empezar a pensar cómo reemplazar esos ingresos.

El impacto tampoco quedará encerrado en el fútbol. El automovilismo, con categorías como el Turismo Carretera y el TC2000, además de equipos y pilotos que mantienen acuerdos con empresas de apuestas, también tendrá que adaptarse.

La ley tiene como objetivo establecer mayores controles sobre el juego online y limitar su promoción, especialmente frente a la problemática de la ludopatía. Pero su aplicación también tendrá consecuencias directas sobre el negocio deportivo: para Boca, River y otros clubes, el desafío será encontrar nuevos patrocinadores en un mercado que acaba de cambiar sus reglas.