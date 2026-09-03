En la noche copera de miércoles, Vélez y Boca empatan sin goles por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. En un desafío crucial para la aspiración de ambos de ganar un título y acercarse a la próxima Copa Libertadores, tanto el Xeneize como el Fortín pretenden salir victoriosos de su segundo cruce en menos de un mes luego del 1-1 por el Torneo Clausura. En cuartos de final los espera Racing. El encuentro es transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios.

Belmonte erró un gol increíble

Cerca del final de la primera parte, el volante de Boca tuvo una inmejorable oportunidad para el 1-0, pero la desperdició insólitamente. Alan Velasco puso una gran pelota filtrada para la incursión por dentro de Lautaro Blanco, que con un pase de primera se la dejó servida a un Belmonte que la tiró por arriba del travesaño.

La doble chance de Boca

Pasados los 20 minutos llegó la primera ocasión de riesgo del partido y el Xeneize estuvo a punto de abrir el marcador. Recibió Miguel Merentiel entre líneas y dejó de frente a Belmonte, que increíblemente pateó cayéndose y le salió un remate débil que Tomás Marchiori tapó dando rebote. En la segunda jugada lo tuvo Santiago Ascacíbar, pero el arquero velezano volvió a responder.

Aliendro y su ataque de furia

En el segundo tiempo, Rodrigo Aliendro tuvo unos segundos de descontrol luego de una falta contra Paredes en la mitad de la cancha. Luego de llegar tarde y ganarse la amarilla, el volante de Vélez perdió los estribos y le reclamó al árbitro Sebastián Zunino de manera muy vehemente. Tuvo que ser calmado por Lucas Robertone, que evitó que su compañero se gane la expulsión por la protesta.

El abrazo entre Guillermo y el Vasco

Los entrenadores del Fortín y el Xeneize, viejos conocidos de la época de ambos en Boca, volvieron a mostrar la buena onda que hay entre ambos en la previa del duelo en el Mario Alberto Kempes y se dieron un afectuoso abrazo en el saludo antes de que sus dos equipos se enfrenten.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: TyC Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Sebastián Zunino.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radios del Valle FM 90.7, FM Las Palmas 96.1 y FM Mitre Patagonia 90.5 con el SuperMitre Deportivo.

La previa

Del lado de Boca, viene de conseguir un triunfo agónico ante Lanús en el Clausura y atraviesa un momento de mayor confianza pese al golpe que significó la lesión de Tomás Aranda. El Xeneize superó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de Junín en las rondas anteriores de esta competencia y pretende meterse entre los ocho mejores ante el Fortín.

Para este partido, la gran novedad es la vuelta de Leandro Paredes al once titular. El capitán retornará en lugar de Milton Delgado, que será baja por una lesión muscular, en tanto que Alan Velasco reemplazará a Leonel Flores. Además, Rodolfo Arruabarrena maneja tres dudas en defensa: Leandro Lozano y Marco Pellegrino podrían retornar tras sus lesiones, reemplazando a Dylan Gorosito y Facundo Herrera, mientras que Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo pelean por el otro puesto de la zaga.

Paredes retornará a la titularidad en Boca.

Por el lado de Vélez, aunque viene de cuatro empates seguidos en el Clausura, se mantiene entre los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. El Fortín también llegó a esta instancia en la competencia federal tras dejar en el camino a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta. En cuanto al once que empató con Deportivo Riestra, Guillermo Barros Schelotto realizaría un solo cambio: el recientemente llegado Ronaldo Martínez debuará como titular por Dilan Godoy.