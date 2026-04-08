Se pone en marcha el sueño. Boca visita a Universidad Católica en Santiago de Chile en su debut por Copa Libertadores. En un duelo con varios condimentos en la previa que incluyen cancha de césped sintético, hinchas asaltados en el país trasandino, y la presión de tener un buen inicio para un Xeneize que retorna a la fase de grupos luego de su ausencia en 2024 y la insólita eliminación con Alianza Lima en la Fase 2 el año pasado. Por ahora, es victoria de Boca por 1-0.

El golazo de Paredes

En un inicio turbulento de partido, el capitán de Boca puso a su equipo arriba en marcador haciendo gala de su gran pegada. Luego de un rechazo de la defensa local, Paredes tomó la pelota y no dudó: remate seco y bajo derecha para tomar mal parado al arquero Vicente Bernedo y establecer el 1-0.

Comienzo caliente de partido

En un duelo con mucha fricción desde el arranque, la cosa se picó a los siete minutos cuando un entredicho entre Fernando Zampedri y Ádam Bareiro terminó escalando. El delantero argentino de la U Católica se calentó y empujó al paraguayo al piso, lo que provocó la reacción de algunos jugadores de Boca, luego respondidos por los futbolistas chilenos. Todo terminó con los capitantes Zampedri y Paredes amonestados.

Formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Clemente Montes, Cristian Cuevas, Jhojan Valencia, Juan Díaz; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Claro Arena.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

El encuentro será transmitido por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

El presente es bueno para un Boca que llega luego de cosechar dos triunfos en fila que le permitieron escalar posiciones en el Torneo Apertura y afrontar el debut copero con confianza. Abril será un mes complicado para el conjunto de Claudio Úbeda, donde tendrá una seguidilla de partidos definitorios, incluido el Superclásico. Esta noche, el Xeneize contará con 2000 hinchas visitantes apoyando al equipo.

De cara a este encuentro, el entrenador mantendrá la base del equipo titular. Volverá a la titularidad Leandro Paredes luego de ser suplente ante Talleres, y hará su reestreno en la Copa Libertadores luego de varios años. Además, Úbeda se decantó por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa como dupla central y volverá Santiago Ascacíbar de arranque por Ander Herrera.

Paredes vuelve a la Copa Libertadores, esta vez como capitán de Boca.

Del otro lado estará la Universidad Católica, equipo que está tercero en el torneo chileno y es uno de los más goleadores de la competición trasandina. Su dupla de delanteros formada por los argentinos Fernando Zampedri y Justo Giani llevan marcados 16 goles, además de contar con el experimentado ex Boca, Gary Medel, que estará a disposición del entrenador Daniel Garnero. Será el noveno enfrentamiento entre ambos equipos: el Xeneize domina el historial con seis triunfos, el cruzado ganó en una oportunidad, mientras que empararon en una ocasión.