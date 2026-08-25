San Lorenzo cerró uno de los movimientos más importantes de los últimos días del mercado de pases y sumará a Facundo Farías como nuevo refuerzo. El delantero dejará Estudiantes de La Plata para mudarse a Boedo en condición de préstamo por una temporada, en una operación que incluye una opción de compra y que fue impulsada especialmente por el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito.

El acuerdo entre ambas instituciones se terminó de sellar este martes luego de varias negociaciones que tuvieron como principal dificultad el elevado contrato que percibe el atacante. Finalmente, las dirigencias encontraron una solución para destrabar la transferencia: San Lorenzo afrontará el 60 por ciento del salario del futbolista, mientras que Estudiantes continuará abonando el 40 por ciento restante durante la cesión.

La operación contempla un cargo de 150.000 dólares por el préstamo y una opción de compra fijada en tres millones de dólares por el 70 por ciento de los derechos económicos del jugador. Además, el Pincha se reservó diferentes cláusulas de repesca que le permitirán recuperar al futbolista en determinadas ventanas de mercado si así lo considera necesario.

La llegada de Farías representa una apuesta importante para el conjunto azulgrana. Gorosito conoce muy bien al delantero desde su etapa en Colón de Santa Fe y fue uno de los principales impulsores de la negociación. De hecho, en varias oportunidades el entrenador destacó públicamente las condiciones del atacante y llegó a definirlo como “uno de los mejores jugadores del fútbol argentino”.

A sus 24 años, Farías intentará reencontrarse con el nivel que lo convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol nacional. En Colón fue figura del equipo campeón de la Copa de la Liga 2021 y sus actuaciones despertaron el interés internacional hasta concretar su transferencia al Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi.

Sin embargo, una grave lesión ligamentaria frenó su crecimiento y condicionó gran parte de su etapa en Estados Unidos. Tras su regreso al país, Estudiantes realizó una fuerte inversión para contratarlo a comienzos de 2025, transformándolo en una de las incorporaciones más costosas de la historia de la institución.

Pese a las expectativas, el ciclo del delantero en La Plata nunca logró despegar. Disputó 49 encuentros con la camiseta albirroja y apenas convirtió dos goles, alternando mayormente entre suplencias y pocos minutos en cancha. Durante el actual semestre su participación cayó todavía más bajo la conducción de Alexander Medina, acumulando apenas 101 minutos de juego y perdiendo terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La salida aparece entonces como una oportunidad para todas las partes. San Lorenzo suma un futbolista de jerarquía y con potencial de recuperación, mientras que Farías buscará continuidad y confianza para volver a mostrar el talento que alguna vez lo ubicó entre los jugadores más prometedores del país.

Por su parte, Estudiantes también obtiene un beneficio indirecto con la transferencia. Gracias al mecanismo reglamentario activado por la salida de Orlando Gill desde San Lorenzo al Lille, el club platense tendrá la posibilidad de incorporar un reemplazante hasta el próximo 2 de septiembre, una ventana que podría utilizar para reforzar el plantel de cara al tramo decisivo de la temporada.