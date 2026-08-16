En uno de los movimientos más trascendentales del mercado de pases, Rodri Hernández se convertirá en refuerzo del Barcelona para esta campaña. El mediocampista español, reciente campeón del mundo y Balón de Oro 2024, dejará Manchester City después de siete temporadas para convertirse en nuevo jugador del Barça, que lo paga 60 millones de euros, más otros 15.5 millones en variables que completaron el traspaso.

El acuerdo se cerró después de que el Barcelona mejorara sucesivamente sus propuestas y luego de que Rodri eligiera al club culé por sobre Real Madrid, que también pretendía tenerlo este verano. Luego de largas negociaciones, la estructura se fijó en 60 millones fijos más variables que alcanzan los 76.5 millones de euros. El contrato del capitán de la selección española será por cuatro temporadas.

La llegada del español responde también a la necesidad concreta del equipo de Hansi Flick de reforzar el mediocampo tras la lesión de Frenkie de Jong. En ese contexto, un Rodri de 30 años llega después de una etapa histórica en el City, donde disputó 298 partidos y conquistó 12 títulos, entre ellos cuatro Premier League y la Champions de 2023, pero donde además se erigió clave para el funcionamiento, tanto así que los Citizens llegaron a acumular 76 partidos sin perder (entre varios períodos) cuando él estuvo en cancha.

Rodri, uno de los baluartes de la España campeona del Mundial, vuelve a su país.

Además, el movimiento había tomado fuerza en las últimas horas porque Rodri no fue convocado para el duelo de Community Shield, en el que los Citizens perdieron por 3-0 ante Arsenal. El jugador todavía debe completar los pasos formales del traspaso, incluidos los exámenes médicos y la firma del contrato, pero ya es un hecho que, con la Copa del Mundo bajo el brazo, volverá a España para jugar en uno de los gigantes.