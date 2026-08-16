En el duelo que dio comienzo oficial a la temporada en el fútbol inglés, Arsenal goleó por 3-0 al Manchester City y se quedó con la Community Shield, el trofeo que enfrenta al ganador de la Premier League de la anterior campaña con el que conquistó la FA Cup y que en esta edición se jugó en el Principality Stadium de Gales. Los Gunners no dejaron dudas ante unos Citizens que comenzaron con una dura caída la etapa post Pep Guardiola.

El vigente campeón de la Premier League quería demostrar que la ambición sigue intacta ante un rival que postergó su conquista varios años y al que siempre le costó ganarle, pero en el día de hoy la historia fue diferente para los de Mikel Arteta. Desde los 25 segundos el Arsenal ya estaba arriba gracias al gol de Riccardo Calafiori, en tanto que durante esa primera parte Kai Havertz amplió la cuenta, contando con cierta colaboración de Gianluigi Donnarumma.

Ya en el segundo tiempo, y previo a un par de atajadas importantes de David Raya para sostener el cero, el conjunto londinense se puso 3-0 rápidamente con un gol espectacular de Martin Ødegaard, que dejó sentado a Donnarumma y amplió diferencias para decretar que el primer título de la temporada se va para el Emirates Stadium para un equipo que, a pesar de no contar con todas sus figuras, algunos descansando tras el Mundial, se las arregló para ganar cómodamente. El viernes que viene Arsenal dará el puntapié inicial a la temporada de Premier League recibiendo al recien ascendido Coventry City.

Arsenal 3-0 Man City, los goles

No hubo piedad desde el inicio y los Gunners solamente tardaron 25 segundos en ponerse arriba. Una gran asistencia de Miles Lewis-Skelly y la llegada como un delantero de Calafiori, que definió sobre el primer palo de Donnarumma, inauguró el marcador para los de Arteta, que impuso rápidamente condiciones.

Llegando a la media hora, Arsenal encontró el segundo con una buena jugada colectiva. Un centro de Ødegaard al segundo palo encontró la llegada de Christos Tzolis, uno de los refuerzos, quien la bajó para la llegada de Havertz, que no cabeceó de la mejor manera pero contó con una mala respuesta de Donnarumma, que se metió con pelota y todo y no pudo evitar el 2-0 del cuadro londinense.

La frutilla del postre llegó apenas comenzada la segunda parte con el mejor tanto de la goleada. Nuevamente Tzolis, esta vez recibiendo por izquierda, metió un pase al medio para la llegada de Ødegaard, que dio una enorme muestra de su calidad: superó con el control al defensor y, ya cara a cara con Donnarumma, lo sentó en el piso con un exquisito amague para simplemente empujarla a la red con el arco vacío. Goleada y "jogo bonito" para los hinchas de los Gunners que se trasladaron a Gales.