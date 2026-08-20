La novela de Kevin Lomónaco y su futuro en Independiente sumó un nuevo capítulo y esta vez Boca apareció en escena. El defensor de 24 años fue ofrecido al Xeneize en medio de los rumores que indican que el Rojo busca transferirlo y de la posibilidad de que Lautaro Di Lollo abandone el club de la Ribera en el cierre del mercado de pases.

La situación podría abrirle una puerta inesperada al marcador central, que ya había estado en el radar de Boca durante 2025. Sin embargo, su llegada no es sencilla: Rodolfo Arruabarrena pidió reforzar la defensa, pero el entrenador no considera que Lomónaco tenga exactamente las características que pretende para ese puesto.

De todos modos, el Vasco no lo descartó. La decisión quedó en suspenso mientras la dirigencia analiza las alternativas disponibles para una posición que podría quedar todavía más debilitada si finalmente se concreta la salida de Di Lollo.

El juvenil está en la mira de Benfica y, con el mercado europeo llegando a su cierre el próximo 31 de agosto, en Boca esperan que los últimos días puedan generar movimientos importantes. Si Di Lollo finalmente deja el club, la necesidad de sumar otro marcador central será todavía mayor.

En ese escenario apareció Lomónaco. El defensor atraviesa un flojo presente futbolístico en Independiente y desde Avellaneda pretenden encontrarle una salida antes de que su cotización continúe cayendo. Su vínculo con el Rojo se extiende hasta diciembre de 2028, aunque todavía no trascendió cuál es la cifra que pretenden recibir por su transferencia.

Boca ya había buscado alternativas en esa zona durante este mercado. A comienzos del período de transferencias realizó una oferta por Jhohan Romaña, quien finalmente se marchó a León de México. Más adelante también aparecieron los nombres de Santiago Núñez, de Estudiantes, e Ignacio Ovando, de Rosario Central.

Pese a todos esos movimientos, desde la dirigencia xeneize dejaron trascender que, en principio, el plantel cuenta con los defensores necesarios y no sería imprescindible incorporar. Ahora habrá que esperar para saber cuánto pesa la postura de Arruabarrena y, sobre todo, qué ocurre con Di Lollo.

Mientras tanto, el nombre de Lomónaco quedó nuevamente sobre la mesa. El defensor busca una salida de Independiente, Boca necesita evaluar si refuerza la zaga y el Vasco tendrá la última palabra. Por ahora, no es una prioridad, pero tampoco está descartado.

Además, la situación de Nahitan Nández corre por un camino diferente. El uruguayo quedó libre, pero Boca tiene completo el cupo de extranjeros y, hasta que no se libere una plaza, su incorporación resulta imposible.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el futuro de Lomónaco podría definirse en cuestión de días. Y una historia que parecía encaminada a resolverse lejos de Avellaneda ahora sumó un protagonista inesperado: Boca.