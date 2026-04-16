Se terminó la novela. Enzo Fernández dejó atrás el conflicto interno que lo había apartado del equipo y vuelve a meterse de lleno en la consideración de Chelsea, que decidió levantarle la sanción tras varios días de tensión puertas adentro.

El mediocampista de la Selección Argentina había sido castigado por el club luego de realizar declaraciones en las que dejaba abierta la puerta a una posible salida y hasta deslizaba su deseo de vivir en Madrid. Esas palabras no cayeron bien en la dirigencia londinense, que optó por sancionarlo y dejarlo fuera de dos compromisos importantes.

En ese lapso, Enzo se perdió la goleada por FA Cup ante Port Vale y la dura caída frente al Manchester City por Premier League, en medio de un contexto donde su ausencia se hizo sentir en el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, con el correr de los días, el panorama comenzó a acomodarse. El volante pidió disculpas, bajó el perfil y retomó los entrenamientos con normalidad. Finalmente, el cuerpo técnico encabezado por Liam Rosenior volvió a incluirlo dentro de la dinámica del plantel profesional.

“Enzo ha estado entrenando con normalidad”, confirmó el entrenador en conferencia de prensa, sin dar pistas sobre su titularidad para el próximo compromiso. Lo cierto es que el argentino ya está nuevamente disponible y podría reaparecer nada menos que ante el Manchester United, en un partido clave por la lucha por puestos de Champions League.

Más allá del episodio, en Chelsea tienen claro que Enzo es una pieza central del proyecto. Capitán, referente y uno de los jugadores más valiosos del plantel, su regreso no solo refuerza al equipo en lo futbolístico, sino que también busca cerrar un capítulo incómodo en la interna del club.

Con la sanción levantada, el mediocampista argentino vuelve al centro de la escena. Y como suele pasar en el fútbol, ahora tendrá que hablar adentro de la cancha.