El boxeo argentino vivió una escena estremecedora en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, donde Rodrigo Ruiz terminó siendo retirado en camilla luego de recibir un durísimo nocaut frente al mexicano Ángel Talavera Carrillo. El desenlace se produjo durante el quinto round y generó un inmediato operativo de atención médica sobre el ring.

El combate había comenzado de manera favorable para el tucumano, que sorprendió a Talavera Carrillo durante el primer asalto y consiguió mandarlo a la lona. Sin embargo, el mexicano logró recuperarse rápidamente y, con el transcurso de los minutos, comenzó a imponer su ritmo. La pelea estaba programada a diez rounds y tenía una importante particularidad por los cinturones que estaban en disputa.

Los títulos latinos vacantes de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) estaban originalmente en juego. No obstante, Ángel Talavera Carrillo no cumplió con el peso establecido durante la ceremonia previa, por lo que, pese a conseguir la victoria, no podía quedarse con los cinturones. De esta manera, los títulos permanecieron vacantes.

La definición llegó cuando Rodrigo Ruiz intentó lanzar una izquierda hacia el rostro de su adversario. Talavera Carrillo logró esquivar el golpe y encontró inmediatamente el espacio para responder. Con el argentino expuesto, conectó una potente zurda sobre su mandíbula que provocó la caída inmediata de Ruiz.

El impacto fue tan contundente que el tucumano permaneció sobre la lona mientras el equipo médico ingresaba rápidamente para asistirlo. El árbitro determinó el final de la pelea y decretó el triunfo del mexicano por nocaut técnico. Mientras Talavera Carrillo celebraba, la preocupación se instaló alrededor del ring y Rodrigo Ruiz debió ser retirado en camilla ante el silencio y la conmoción del público.

Horas después, el propio Rodrigo Ruiz utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y transmitir tranquilidad sobre su estado. “Pasó todo muy rápido. Hoy estoy súper triste con el resultado. Son cosas que pueden pasar porque el boxeo es así. Nunca me pasó. Ahora me tomaré un tiempo para disfrutar mi familia y ver cómo continúo”, expresó el boxeador.

Impactante nocaut en Avellaneda

El mensaje también tuvo un fuerte componente personal. “Perdón, hijo, por no llevarte el cinturón a casa”, escribió Ruiz, quien además aseguró encontrarse bien de salud. La derrota significó un duro golpe deportivo para el argentino, que venía de perder en abril ante el australiano Sam Goodman, en una eliminatoria mundialista disputada en Australia.

Para Ángel Talavera Carrillo, en cambio, el triunfo significó recuperarse luego de su anterior presentación en Argentina. En mayo, el mexicano había enfrentado al uruguayo Javier Cardozo y terminó perdiendo por nocaut. Ahora consiguió revertir aquella imagen, aunque el incumplimiento del peso le impidió quedarse con los cinturones que estaban en juego.