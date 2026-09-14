Esteban “El Cuchu” Cambiasso volvió a convertirse en protagonista en las redes sociales, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El exjugador de la Selección Argentina fue captado mientras bailaba junto a su hija, Victoria Cambiasso, en una competencia de ritmos latinos que se llevó a cabo en Italia.

La escena rápidamente llamó la atención de quienes estaban presentes y también de miles de usuarios que pudieron verla posteriormente en redes sociales. Durante poco más de un minuto, Cambiasso mostró una faceta completamente diferente a la que acostumbró durante su extensa carrera deportiva y sorprendió por su soltura sobre la pista.

El exmediocampista formó pareja con Victoria para participar de una presentación que incluyó movimientos de salsa, mambo y merengue. Aunque todas las miradas terminaron puestas en la dupla, para la joven no se trató de una experiencia improvisada: desde muy chica está vinculada con la danza y desarrolló una carrera como bailarina especializada en ritmos latinos.

Victoria Cambiasso suele participar de competencias y eventos internacionales de alto nivel relacionados con la salsa y el merengue. A diferencia de lo que ocurre con su padre, eligió mantener un perfil mucho más reservado en su vida personal. Su cuenta personal de Instagram es privada, mientras que posee otro perfil en el que comparte parte de sus coreografías y presentaciones.

La presentación tuvo lugar en un evento organizado por Tropical Gem, reconocida compañía de salsa con sede en Milán. Allí, padre e hija pudieron compartir una de las actividades que los une y que, en esta oportunidad, permitió que el exfutbolista se animara a mostrar sus condiciones para el baile frente al público.

El momento fue registrado por yj27_films, un proyecto audiovisual dedicado a filmar a destacados exponentes de la salsa, el mambo y el merengue durante congresos y festivales alrededor del mundo. El material posteriormente fue compartido desde la cuenta pública de Victoria Cambiasso, lo que ayudó a que alcanzara una enorme repercusión.

Esteban Cambiasso mostró una faceta poco conocida

"De jugar en la Copa del Mundo de Argentina junto a Messi y de haber compartido el terreno de juego con iconos como Zidane y Ronaldo en el Real Madrid, ahora está compartiendo la pista de baile la leyenda del fútbol Esteban Cambiasso y su hija, Victoria en el Tropical Gem, captando un ambiente perfecto", destacaron desde yj27_films junto al video.

La publicación también tuvo elogios para la performance del exfutbolista: "El juego de pies de élite que ganó la Liga de Campeones se traduce sin esfuerzo en un ritmo de mambo bellamente relajado. La conexión es completamente sin esfuerzo, mezclando un legendario pedigrí atlético con pura alegría". El video de Cuchu Cambiasso y Victoria no tardó en recorrer las redes, acumulando reproducciones y comentarios que destacaron la inesperada faceta del histórico jugador argentino.