Brasil confirmó su candidatura y cerró la fase de grupos con una contundente victoria por 3-0 sobre Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo de Carlo Ancelotti fue superior de principio a fin, aprovechó cada error de su rival y se aseguró el primer puesto del Grupo C para meterse en los 16avos de final del Mundial 2026 con autoridad.

La gran figura de la noche fue Vinicius. El delantero brasileño estuvo atento a las desatenciones del fondo escocés y no perdonó. El primer gol llegó tras una mala salida de la defensa británica, que dejó la pelota servida para el atacante, quien definió con tranquilidad para abrir el marcador y comenzar a encaminar la clasificación.

La presión alta de la Verdeamarelha siguió dando resultados y, poco antes del descanso, Escocia volvió a equivocarse en la salida. Otra vez apareció Vinicius para recuperar la pelota en una zona peligrosa y definir con precisión para el 2-0. El delantero firmó un doblete en una primera mitad en la que Brasil mostró toda su jerarquía y prácticamente dejó resuelto el encuentro.

Ya en el complemento, con Escocia obligada a adelantarse y dejando espacios, el conjunto sudamericano manejó el ritmo del partido y administró la ventaja sin pasar sobresaltos. Cuando el duelo parecía sentenciado, Matheus Cunha apareció para darle forma definitiva a la goleada. El delantero aprovechó una nueva acción ofensiva brasileña y marcó el 3-0 que terminó de liquidar la historia en Miami.

Con el triunfo consumado, Brasil cerró la fase de grupos como líder del Grupo C, ratificando su condición de candidato al título. La Verdeamarelha ya tiene asegurado su boleto a los 16avos de final y ahora aguardará por la definición de las demás zonas para conocer a su próximo rival en el camino hacia la gloria mundialista.