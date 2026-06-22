Carlo Ancelotti eligió una frase picante y metió a la Selección Argentina en el centro de la escena antes de su partido contra Austria. Después del triunfo de Brasil ante Haití, el entrenador de la Verdeamarela analizó el Mundial 2026 y dejó una observación que sonó a chicana directa para el equipo de Lionel Scaloni.

El DT italiano no habló desde la rivalidad clásica, sino desde una mirada táctica sobre lo que, según él, está marcando el rumbo del torneo. Para Ancelotti, la Copa del Mundo está mostrando una tendencia clara: los equipos que presionan, corren y sostienen un ritmo físico alto pueden tener más peso que aquellos que dependen de sus figuras.

En ese análisis apareció Argentina. “He visto equipos no favoritos que juegan muy bien fútbol, que juegan un fútbol de intensidad. Yo creo que va a ser un Mundial de alta intensidad”, comenzó diciendo , antes de poner como ejemplo al vigente campeón del mundo.

La frase que más ruido generó llegó enseguida. “Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina no juega un fútbol de alta intensidad”, lanzó el entrenador de Brasil, marcando una diferencia con el estilo que, según su mirada, puede imponerse en esta competencia.

Aunque el comentario sonó fuerte, Ancelotti también reconoció una virtud del equipo de Scaloni: el manejo de la pelota. Sin embargo, su lectura fue clara y dejó la sensación de que le bajó el precio a uno de los candidatos en plena previa mundialista.

El técnico de Brasil profundizó esa idea al hablar del peso de las individualidades. “Creo que las estrellas no van a determinar este mundial. Yo pienso así”, sostuvo. Las declaraciones llegaron en un momento sensible para Argentina, que se prepara para enfrentar a Austria con la posibilidad de dar otro paso importante en el certamen. En ese contexto, las palabras de Carlo Ancelotti funcionaron como combustible extra para una previa que ya tenía expectativa propia.

Así, el entrenador brasileño dejó instalada una mirada desafiante: para él, este Mundial no se definirá solo por talento, jerarquía o nombres pesados, sino por intensidad y funcionamiento colectivo. Y en esa comparación, Argentina recibió un dardo que promete no pasar inadvertido.