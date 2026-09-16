El fútbol brasileño está a las puertas de seguir ampliando una hegemonía que ya parece no tener techo en Sudamérica. En una edición de la Copa Libertadores marcada por el protagonismo de los equipos del país vecino, existe una posibilidad concreta de que las semifinales queden conformadas exclusivamente por clubes brasileños, un hecho que nunca ocurrió desde la creación del certamen.

La primera pieza de ese escenario ya quedó asegurada. Fluminense selló su clasificación a las semifinales tras superar a Platense por un global de 3-2 y se convirtió en el primer representante brasileño entre los cuatro mejores equipos del continente.

Ahora todas las miradas apuntan al resto de los aspirantes. Palmeiras buscará hacer valer el 2-0 conseguido en la ida cuando visite a Liga de Quito en Ecuador, mientras que Corinthians definirá una serie mucho más equilibrada frente a Estudiantes de La Plata tras el empate 1-1 registrado en el primer duelo.

Por su parte, Flamengo aparece como el que tiene el panorama más favorable. El conjunto carioca recibirá a Independiente del Valle después de imponerse 2-0 en la altura ecuatoriana y buscará confirmar una clasificación que lo dejaría nuevamente entre los grandes candidatos al título.

Si los resultados acompañan, la Copa Libertadores ingresará en territorio inexplorado. Nunca antes los cuatro semifinalistas pertenecieron a una misma nación, una muestra contundente del crecimiento económico y deportivo que experimentó el fútbol brasileño durante la última década.

La diferencia no solo se refleja dentro de la cancha. Los clubes brasileños cuentan con presupuestos millonarios, estadios repletos, poderosas estructuras institucionales y una capacidad cada vez mayor para incorporar figuras internacionales o repatriar futbolistas de primer nivel que regresan desde Europa.

Los números respaldan ese dominio. Brasil ganó las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y convirtió al torneo continental en un terreno prácticamente propio. Flamengo levantó el trofeo en 2019, 2022 y 2025; Palmeiras lo hizo en 2020 y 2021; Fluminense conquistó la edición 2023 y Botafogo se quedó con la corona en 2024.

En los últimos años ya había señales de esta supremacía. Las ediciones de 2021, 2022 y 2023 contaron con tres equipos brasileños en semifinales, aunque siempre hubo un representante extranjero que evitó el pleno. Ahora, con Fluminense ya clasificado y otros tres gigantes a un paso de lograrlo, Brasil está más cerca que nunca de escribir una página inédita en la historia de la Copa Libertadores.