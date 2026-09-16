Corinthians y Estudiantes se enfrentan este miércoles desde las 21.30 en la Neo Química Arena, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El empate 1-1 de la ida dejó todo abierto. Ahora no hay margen para el error.

El pincha deberá mostrar, nuevamente, su carácter para jugar de visitante, no perdió en cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa en fases eliminatorias de la Libertadores, con cuatro vallas invictas. El empate de local lo obliga a salir a buscar en San Pablo eso que logró en la eliminación pasada ante Universidad Católica, donde goleó por 3-0.

El elenco de Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo, resultado que le permitió reencontrarse con el triunfo en el torneo argentino. Para este juego, contará con el delantero, pero será baja Gastón Benedetti, suspendido por acumulación de amarillas.

Por su parte el “Timao”, llega a la definición atravesando un momento irregular en el Brasileirao. El equipo dirigido por Fernando Diniz perdió 2-1 ante Flamengo en su última presentación y atraviesa una racha complicada en el torneo local.

Carrillo viene de darle el triunfo sobre la hora al pincha ante el Calamar por el Torneo Clausura

Sin embargo, la Copa Libertadores muestra otra historia. El conjunto paulista ganó el Grupo E con 11 puntos y eliminó a Rosario Central en octavos de final, después del 0-0 en Rosario y el triunfo 1-0 en San Pablo. Además, llega con un dato que alimenta su confianza: en la Libertadores avanzó en 7 de las 8 series anteriores en las que empató como visitante el partido de ida.

Corinthians y Estudiantes solamente se enfrentaron oficialmente en tres oportunidades antes de esta revancha. El antecedente inmediato es el 1-1 de la ida en La Plata. Pero hay una historia reciente que todavía está presente: en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, Corinthians ganó 1-0 en San Pablo y Estudiantes se impuso 1-0 en La Plata. La serie terminó definiéndose por penales y el conjunto brasileño avanzó 3-2 desde los doce pasos.

Probables formaciones:

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes:

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Datos del partido Corinthians vs Estudiantes:

Hora: 21:30

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Estadio: Neo Química Arena