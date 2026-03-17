La carrera de Brian Fernández suma un nuevo capítulo adverso. El delantero rescindió su contrato con Fénix de Uruguay sin haber llegado a debutar, a tan solo un mes y medio de su incorporación al club.

La institución uruguaya oficializó la salida a través de un comunicado, en el que explicó que la decisión se tomó de común acuerdo debido a que el futbolista debe permanecer en Argentina para atender cuestiones personales que requieren su presencia.

No es la primera vez que una situación de estas características interrumpe su continuidad. Meses atrás, Fernández había atravesado un episodio similar en Coquimbo Unido de Chile, donde también finalizó su vínculo poco tiempo después de haber firmado.

A los 31 años, el delantero surgido en Defensa y Justicia vuelve a quedar en el centro de la escena por motivos ajenos a lo deportivo, en una carrera que ha mostrado destellos de gran nivel, pero también una marcada irregularidad.

Su recorrido incluye pasos por Racing, Sarmiento de Junín, Metz de Francia, Unión La Calera, Necaxa, Portland Timbers, Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown, entre otros. Sin embargo, los problemas personales que arrastra desde hace años continúan condicionando su presente.

Por ahora, su futuro vuelve a quedar abierto, en medio de un contexto que lo obliga a priorizar su situación personal antes de pensar en un nuevo desafío dentro de la cancha.