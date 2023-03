Misterio: encontraron el auto de Brian Fernández destrozado

Crece la incertidumbre con el caso de Brian Fernández, el ex jugador de Colón, que se encuentra desaparecido hace una semana. Las alarmas se encendieron esta tarde cuando la policía encontró su auto totalmente destrozado en un barrio de Santa Fe.

El vehículo fue encontrado en el barrio Altos de Noguera, en Santa Fe en muy mal estado. Al BMW le faltaba la rueda trasera del lado izquierdo, tenía roto el vidrio del lado del acompañante, al igual que ambos espejos retrovisores y se constató el faltante de la batería y las llaves.

El delantero sabalero venia de una serie de actos de indisciplina que lo llevaron a ser desafectado del plantel. Luego de faltar a dos entrenamientos sin avisar, Néstor ‘Pipo’ Gorosito borró a Brian Fernández de su consideración para formar parte de Colón.

Así encontraron el auto del jugador

Osvaldo Chiarlo, psicólogo del atacante, charló con Radio EME (FM 96.3) y reconoció que "Colón y Gorosito terminaron de soltarle la mano a Brian. Como sociedad estamos totalmente inmaduros, somos unas caretas. Brian nos enseña lo que sucede en el 90% de las personas que vivimos en esta cultura consumista y en el fútbol".

El BMW de Brian Fernández por dentro.

Este no es el primer episodio extra futbolístico de Brian ya que el año pasado fue detenido por tirarle piedras a un colectivo y luego derivado a una clínica psiquiátrica. Por el momento, fuentes policiales afirmaron que no hay denuncia por búsqueda del paradero del jugador y se confirmó que el vehículo no está a su nombre, pero es el que usaba el jugador del Sabalero.