Los Pumas fueron derrotados por Australia 27 a 21 en el que fue su quinto partido del año, el primero en el Estadio 23 de Agosto del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Los dirigidos por Felipe Contepomi salieron a la cancha con los mismos 15 titulares que enfrentaron a Sudáfrica hace solo tres semanas, en la derrota por 17 a 10 en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, pero la actuación colectiva no fue la misma.

Sin tanta concentración defensiva en el tacke, el combinado albiceleste terminó pagando contra Los Wallabies que provocaron una revolución popular con su presencia en la Tacita de Plata. La revancha será el 5 de septiembre en la ciudad de Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas.

Síntesis

Los Pumas 21: 1. Boris Wenger (Rodrigo Martínez), 2. Ignacio Ruiz (Leonel Oviedo), 3. Francisco Moreno (Tomás Rapetti), 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini (Efraín Elías), 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona (Juan Penoucos), 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz (Agustín Moyano), 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo (Matías Moroni), 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli (Nicolás Roger). Entrenador: Felipe Contepomi.

Australia 27: 1. Isaac Kailea (Angus Bell), 2. Brandon Paenga-Amosa (Billy Pollard), 3. Allan Alaalatoa (c) (Massimo De Lutiis), 4. Josh Canham (Lachlan Shaw), 5. Jeremy Williams, 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini (Charlie Cale), 9. Ryan Lonergan (Tate McDermott), 10. Carter Gordon, 11. Harry Potter, 12. Hunter Paisami, 13. Isaac Henry (Joseph-Aukuso Suaalii), 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright (Ben Donaldson). Entrenador: Les Kiss.

Tantos: PT 7’ Try de Brandon Paenga-Amosa (Au), 11’ Try de Max Jorgensen, convertido por Ryan Lonergan (Au), 14’ Try de Gerónimo Prisciantelli, convertido por Santiago Carreras (Ar), 21’ Try de Fraser McReight, convertido por Ryan Lonergan (Au), 37’ Try de Joaquín Moro, convertido por Santiago Carreras (Ar), 41’ Penal de Ryan Lonergan (Au). ST 11’ Try de Boris Wenger, convertido por Santiago Carreras (Ar), 15’ Try de Tom Hooper (Au).

Incidencias: 25’ tarjeta amarilla a Harry Potter (Au).

Árbitro: Ben O’Keeffe (NZL)

Cancha: Estadio 23 de Agosto (Jujuy, Argentina).

La previa

El elenco albiceleste llega a este enfrentamiento en medio de un discreto 2026 que comenzó con tres partidos consecutivos correspondientes al Nations Championship, donde solo pudo superar a Gales (35-21), mientras que cayó en las dos presentaciones restantes: primero contra Escocia (47-38) y luego ante Inglaterra (31-24).

El cuarto test match del año se dio el 8 de agosto, con la ajustada derrota contra Sudáfrica, que actualmente es la bicampeona del mundo de rugby y que siempre representó un verdadero dolor de cabeza para Los Pumas.

Luego de este partido, Los Pumas se volverán a enfrentar con Australia el próximo 5 de noviembre en Mendoza, mientras que cerrarán el 2026 en noviembre con los últimos tres partidos correspondientes al Nations Championship, donde visitarán a Irlanda, Italia y Francia. Este año es fundamental para Los Pumas, ya que se da en la antesala de lo que será el Mundial de Rugby de 2027, que se llevará a cabo en Australia.

En las últimas dos décadas, la Argentina se acostumbró a ser protagonista en el Mundial de Rugby, al alcanzar las semifinales en tres de las últimas cinco ediciones.

El XV titular de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.