Este sábado 29 de agosto se llevará a cabo el Tetratlón Chapelco 2026, una de las competencias multidisciplinarias más importantes de la Patagonia, que tendrá como epicentro en la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes. La prueba recorrerá algunos de los paisajes más representativos del Parque Nacional Lanín, el Cerro Chapelco y el Lago Lácar, en un circuito de aproximadamente 85 kilómetros que combinará cuatro disciplinas.

La competencia comenzará en la base del Cerro Chapelco con una etapa de 15 kilómetros de esquí, continuará con 44 kilómetros de mountain bike por caminos de montaña, seguirá con 10 kilómetros de kayak sobre el Lago Lácar y finalizará con 15 kilómetros de running por senderos y calles de la ciudad lacustre con llegada en el Centro Cívico.







Los participantes podrán competir en tres modalidades, en la categoría Individual, en Parejas, y en Postas.