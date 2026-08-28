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Serán cuatro disciplinas

Este sábado se disputará el Tetratlón Chapelco con epicentro en San Martín de los Andes

La prueba podrá disputarse en las modalidades Individual, Parejas y Postas, con llegada prevista en el Centro Cívico.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 18:56
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El Tetratlón Chapelco 2026 se llevará a cabo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto se llevará a cabo el Tetratlón Chapelco 2026, una de las competencias multidisciplinarias más importantes de la Patagonia, que tendrá como epicentro en la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes. La prueba recorrerá algunos de los paisajes más representativos del Parque Nacional Lanín, el Cerro Chapelco y el Lago Lácar, en un circuito de aproximadamente 85 kilómetros que combinará cuatro disciplinas.

La competencia comenzará en la base del Cerro Chapelco con una etapa de 15 kilómetros de esquí, continuará con 44 kilómetros de mountain bike por caminos de montaña, seguirá con 10 kilómetros de kayak sobre el Lago Lácar y finalizará con 15 kilómetros de running por senderos y calles de la ciudad lacustre con llegada en el Centro Cívico.



Los participantes podrán competir en tres modalidades, en la categoría Individual, en Parejas, y en Postas.

 

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